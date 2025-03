Andrew Tate confirmă întoarcerea în România cu o poză din avion. "Am cheltuit 185.000 de dolari pentru un avion privat care să traverseze Atlanticul doar pentru a semna un document"

Frații Tate sunt așteptați să sosească în România în noaptea de vineri spre sâmbătă, 22 martie. Conform unor surse, cei doi frați, Andrew și Tristan, vor da declarații în fața reședinței lor.

Informația despre întoarcerea lor pe teritoriul țării noastre a fost confirmată pe platforma X de către Andrew Tate, care s-a plâns de suma mare de bani dată pentru a închiria un avion privat care să-i aducă în România.

"Cheltuind 185,000 de dolari pe un avion privat pentru a traversa Atlanticul doar pentru a semna un singur document în România.

Oamenii nevinovați nu fug.

Ei își reabilitează numele în instanță".

Spending 185,000 dollars on a private jet across the Atlantic to sign one single piece of paper in Romania.

Innocent men don’t run.

THEY CLEAR THEIR NAME IN COURT 😉 pic.twitter.com/GXiVKstGrw