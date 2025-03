Andrew Tate, primul interviu în Statele Unite. Ce răspuns a dat când a fost întrebat dacă se mai întoarce în România VIDEO

Andrew Tate a oferit luni seară, 3 martie, primul său interviu de când a ajuns în Statele Unite. Influencerul a fost invitat de cunoscutul om de afaceri și podcaster Patrick Bet-David într-un podcast. Prima persoană atacată de Tate a fost guvernatorul din Florida, Ron DeSantis, care anunțase că frații nu sunt bineveniți în acest stat.

"Am găsit un om, acum să-i găsim și ceva cu care să-l legăm, așa s-au comportat cu mine". Am aterizat aici și guvernatorul... Deci mai bine plec în România. Bărbătește este să zici că nu știi, dacă nu știi ceva. Eu nu am făcut nimic în SUA. Dezamăgitor. Cum ești acuzat de ceva, ești canibalizat, a afirmat Tate, relatează stiripesurse.ro.

Apoi, Andrew a menționat în podcastul lui Bet-David că Trump s-a comportat ca un adevărat bărbat atunci când a fost întrebat despre situația sa și a fratelui său. De asemenea, a anunțat că se va întoarce în România în luna martie.

"Trump e boss. E un gangster. Nu știu cum am venit acasă. Nu știu! Deci mi-a plăcut ce a zis Trump. Nu am vorbit niciodată cu președintele Trump. Niciodată", a declarat Andrew Tate pentru Patrick Bet-David, care a mai făcut până acum două interviuri cu acesta, unul la Madrid, în Spania, celălalt în România.

Apoi, influencerul, a vorbit și despre problemele pe care le are, împreună cu fratele său, în România.

Ads

"Niciodată nu am fost condamnat pentru nimic, niciodată. Deci e interesant că sunt atât de important. În decembrie s-a decis că nu sunt destule probe. Nu am ajuns la tribunal. Și uite așa m-au ținut captiv acolo. Îi întreb pe americani. Cât sânge să mai dau unui sistem din altă țară. Mi-am pierdut trei ani din viață, reputația, nu am mers la înmormântarea bunicii, nu mi-am văzut doi dintre copii, mi-am pierdut casa, mașinile, banii. Și am mers mereu la poliție. Și nu m-au acuzat de nimic. Trebuie să mă întorc în martie. O spun să fie clar. Mă întorc. Respect termenii. Nu fug de nimic. Nu sunt fricos", a mai spus Andrew Tate.

Ads

Fraţii Tate se află sub control judiciar, dar le-a fost admisă solicitarea privind modificarea obligaţiei impuse de a nu părăsi teritoriul României, a precizat DIICOT, în urma informaţiilor potrivit cărora Andrew şi Tristan Tate au părăsit ţara. DIICOT subliniază că toate celelalte obligaţii care decurg din măsura controlului judiciar sunt menţinute, inclusiv cea referitoare la prezentarea în faţa organelor judiciare la fiecare chemare.

Ads