Cum „au defilat” frații Tate prin centrul Bucureștiului, în primele ore de la reîntoarcerea în România. „Baie de mulțime” din bolidul de milioane de euro VIDEO

Frații Andrew și Tristan Tate au revenit în România, din Statele Unite ale Americii, cu un avion privat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 3:00.

Potrivit imaginilor care circulă pe X, cei doi au ieșit să se plimbe sâmbăta, 22 martie, pe Calea Victoriei din București, în mașinile care valorează milioane de euro.

Andrew Tate taking over the streets of Romania 😂🔥 Definition of AURA pic.twitter.com/MJ4FX1xrO2 — Tate News (@TateNews_) March 22, 2025

„Andrew și Tristan Tate au decis să dea ture de victorie pe Calea Victoriei, în noul lor supercar de 5 milioane de dolari, unde i-au lăsat pe toți cu gura căscată! Pe bună dreptate, pentru că Andrew și-a arătat noua achiziție, un Koenigsegg Jesko, în valoare de peste 5 milioane de euro”, se arată pe pagina Tate News de pe platforma X.

Tate a real one for that pic.twitter.com/nVfJ2KMHwB — Tate News (@TateNews_) March 22, 2025

Cei doi erau filmați și fotografiați de oameni de pe stradă. „Andrew, te iubim”, i-au strigat câțiva tineri turiști în România, aflați pe Calea Victoriei.

The fans love Andrew Tate ❤️ pic.twitter.com/dhBfMXi8dw — Tate News (@TateNews_) March 22, 2025

Andrew Tate is the only man to ever drive a 5M Koengsigg Jesko in Romania😭🔥 pic.twitter.com/ZJbFUk6Fca — Tate News (@TateNews_) March 22, 2025

Andrew Tate a transmis într-un mesaj pe platforma X: ''Cheltuind 185.000 de dolari pe un avion privat peste Atlantic, pentru a semna o singură bucată de hârtie în România. Bărbații nevinovați nu fug. Își curăță numele în instanță''.

Pe 27 februarie, frații Tate au părăsit România, cu destinația SUA, ei având acceptul procurorului de caz de la DIICOT care îi anchetează în dosarul de viol.

Părțile au convenit atunci ca frații Tate să se întoarcă în România, fiind sub măsura controlului judiciar.

Andrew și Tristan Tate, cu dublă cetățenie - britanică și americană, au fost trimiși în judecată de DIICOT pe data de 20 iunie 2023, fiind acuzați de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, viol, acces ilegal la sistem informatic, lovire sau alte violențe.

Ulterior, în decembrie 2024, instanțele au anulat rechizitoriul procurorilor, iar dosarul s-a întors la DIICOT pentru refacerea urmăririi penale.

Potrivit Financial Times, Richard Grenell, un emisar al președintelui american Donald Trump, le-ar fi cerut, la mijlocul lunii februarie, autorităților române, în timpul unei întâlniri cu ministrul de externe român Emil Hurezeanu, să îi predea lui Andrew Tate și fratelui său Tristan pașapoartele. Premierul Marcel Ciolacu a dat asigurări că Statele Unite ''nu au făcut nicio cerere'' legată de ''situația juridică'' a fraților Tate.

Andrew Tate este un cunoscut influencer cu peste 10 milioane de urmăritori pe rețeaua X, unde promovează drepturile bărbaților prin mesaje homofobe și rasiste. Fan declarat al lui Donald Trump și fost kick-boxer profesionist, născut în SUA și stabilit de mai mulți ani în România, Andrew Tate a devenit cunoscut în timpul emisiunii ''Big Brother UK'' în 2016.

