Frații Tate își fac buncăr pentru Apocalipsă la București. Ce conține proiectul de milioane de dolari. „Vând o raritate pe care doar puțini o au”

Ron Hubbard este cel mai mare constructor de buncăre subterane, oferind siguranță cumpărătorilor bogați care se tem că lumea se apropie de sfârșit. Și afacerile îi merg foarte bine. Acesta a dezvăluit că printre clienții săi s-a numărat Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, dar are și cumpărători mai controversați. Hubbard proiectează în prezent un complex subteran de 3,9 milioane de dolari în București pentru Andrew și Tristan Tate, influencerii acuzați de viol și trafic de persoane atât în România, cât și în Marea Britanie.

Proiectul Tate va include zece dormitoare, spații de locuit separate și o sală de recreere cu o bară de striptease.

„Nu am decât cuvinte de laudă pentru Tristan”, spune Hubbard, într-un interviu pentru The Times, descriindu-l ca „profesionist, politicos, convingător”.

Hubbard i-a arătat reporterului de la „The Times” un videoclip, înregistrat luna trecută, în care apare în Aston Martin-ul de 2,1 milioane de dolari al celui mai mic dintre frații Tate.

Andrew, în schimb, este „în lumea lui. El este OG. Nu poți vorbi cu OG”, spune Ron Hubbard. (OG, care vine de la expresia din engleză Original Gangster, este un termen argotic care își are originea în cultura americană a bandelor, pentru a descrie un membru senior, foarte respectat. Cu toate acestea, sensul său a evoluat, iar în prezent este utilizat pe scară largă pentru a se referi la cineva care este originalul autentic sau inițiatorul a ceva, un expert recunoscut sau pur și simplu foarte respectat pentru experiența și autenticitatea sa - n.r.).

Pentru miliardari și influenceri, buncărele au devenit un nou tip de obiect de lux de colecție, la fel ca supermașinile sau avioanele private, scrie The Times.

Ron Hubbard este fondatorul Atlas Survival Shelters. „Nu vând un produs. Vând un sentiment – supraviețuire, siguranță, exclusivitate și o raritate pe care doar puțini oameni o au”, spune antreprenorul texan în timp ce își inspectează una dintre creațiile sale subterane de lux.

Cum arată un buncăr marca Atlas

La o casă obișnuită de la o fermă din Texas, ascunsă în spatele unei biblioteci din sufragerie, o intrare secretă duce către o scară ce coboară. Ascuns la un metru sub pământ se află un adăpost antiatomic de 93 metri pătrați, conceput să reziste la o explozie nucleară. În interior, arată mai degrabă ca un apartament de burlac decât ca o cameră de supraviețuire: tavane înalte de 3 metri, un proiector de film, șase fotolii confortabile, blaturi de bucătărie din granit și un seif pentru arme iluminat cu neon.

Buncărul este etanșat cu uși rezistente la gaz, întărite cu oțel, și este echipat cu un sistem de filtrare ce protejează împotriva radiațiilor nucleare, biologice și chimice. O trapă de evacuare servește și ca spațiu de depozitare suplimentar, iar panourile solare asigură energia electrică. Pentru aproximativ 1,5 milioane de dolari, cumpărătorul proprietății va primi un adăpost apocaliptic gata de utilizare.

La cei 61 de ani ai săi, Hubbard s-a transformat în cel mai cunoscut magnat al buncărelor din America. Fost designer și fabricant de oțel, el a lansat compania Atlas în 2011, vânzând inițial adăposturile sale din oțel ca săli de recreere de lux pentru pasionați și vânători. Dar, pe măsură ce evenimentele mondiale au devenit mai sumbre, cererea a crescut. Pandemia de Covid, invazia Rusiei în Ucraina și atacurile aeriene ale SUA asupra Iranului au dus la o creștere a cererilor.

„Știrile sperie oamenii”, spune Hubbard. „Dacă Trump face pace cu Putin și Putin se aliniază, este rău pentru afaceri, dar este bine pentru lume”, explică antreprenorul.

Atlas construiește acum aproximativ 300 de buncăre pe an în fabrica sa din Sulphur Springs, Texas, cea mai mare fabrică dedicată adăposturilor antiatomice de pe pământ. Hubbard are 50 de muncitori cu normă întreagă care taie și sudează cadre modulare din oțel, apoi le echipează cu instalații sanitare, electrice, paturi, pardoseli și sisteme de aer condiționat.

Buncărele variază de la capsule din oțel de 20.000 de dolari la complexe din beton personalizate, care costă peste 5 milioane de dolari.

O campanie isteață de imagine i-a adus clienți celebri

Hubbard oferă suficiente indicii pentru a ne face o idee despre clienții săi, dar rareori menționează nume, invocând acorduri de confidențialitate, scrie The Times. El susține că a vândut buncăre unor proprietari de echipe din NFL, membrilor familiilor regale din Orientul Mijlociu și a „patru dintre cele mai bogate 15 persoane din lume”.

„Am manierele unui doctor”, spune el.

Talentul lui Hubbard pentru autopromovare a fost la fel de important pentru creșterea afacerii sale ca și abilitățile sale de inginer. El a adunat două milioane de urmăritori pe TikTok, YouTube, Instagram și Facebook, unde videoclipurile sale bine realizate estompează granița dintre o demonstrație de produs și divertisment dedicat adepților apocalipsei, notează cotidianul britanic.

Chiar și biroul său servește drept scenă: o păpușă Trump și pălării MAGA stau lângă rafturi cu produse de marcă, în timp ce o pușcă încărcată se află la îndemână. Hubbard a luat măsuri de precauție suplimentare de când biroul său a fost incendiat în ceea ce el suspectează a fi o răzbunare din partea unui constructor rival de buncăre, în 2019.

Hubbard este dispus să vorbească despre anumiți clienți care și-au făcut publice achizițiile. El a proiectat în 2023 un adăpost de 186 metri pătrați pentru Mark Zuckerberg, în valoare de 270 de milioane de dolari, în cadrul proprietății sale din Hawaii. Zuckerberg a minimizat ulterior acest lucru, spunând că este „doar o cameră pentru furtuni”, dar Hubbard afirmă că are uși antiexplozii și un sistem de filtrare a aerului care ar proteja împotriva precipitațiilor radioactive. „Inițial, ei voiau oțel”, își amintește el. „Dar le-am spus că solul vulcanic din Hawaii este perfect pentru beton”, a menționat el.

În 2021, Hubbard a apărut într-un episod din Keeping Up With The Kardashians, ajutând la livrarea unui prospect de buncăr la conacul lui Kim Kardashian din Calabasas. „Khloe m-a invitat de vreo patru ori. Kim era geloasă”, râde el, adăugând: „A fost o punere în scenă. Nu au cumpărat niciodată unul”.

În așteptarea apocalips

ei

Nu toți clienții lui Hubbard sunt bogați. Din ce în ce mai mulți americani din clasa mijlocie și din clasa muncitoare găsesc drumul spre Sulphur Springs.

Steve Schelthoff, în vârstă de 61 de ani, a venit din Arizona pentru a cumpăra un adăpost în valoare de 170.000 de dolari, după ani în care a făcut stocuri de aur, argint și alimente liofilizate. Schelthoff crede că slăbește câmpul magnetic al Pământului și că planeta s-ar putea înclina pe axa sa, inundând SUA cu apa din Golful Mexic, și că cei patru ani de politică externă ai lui Joe Biden au împins lumea spre un război nuclear. „Trăim într-o lume nebună”, spune el. Pentru el, buncărul este ultima piesă dintr-un puzzle apocaliptic de supraviețuire.

Politica fricii stă la baza acestei afaceri. Hubbard spune că „99%” dintre clienții săi americani sunt creștini conservatori îngrijorați de imigrație, tulburări civile sau război nuclear.

El vorbește cu naturalețe despre amenințarea atentatelor, conflictelor și revoluției. „Dacă Trump ar fi pierdut alegerile, probabil ar fi mort și am fi în război în acest moment”, spune el.

Cumpărătorii cu venituri medii își finanțează achizițiile cu împrumuturi bancare, considerându-le o asigurare împotriva tulburărilor civile, colapsului financiar sau unei alte pandemii.

Un sondaj din 2023 a estimat că americanii au cheltuit 11 miliarde de dolari pe pregătiri pentru sfârșitul lumii într-un singur an. Aproape unul din trei respondenți a declarat că a făcut un plan apocaliptic.

Atlas oferă și adăposturi de doar 9 metri pătrați, concepute pentru o familie de patru persoane, care să reziste câteva zile sub pământ.

Un viitor extins pe Marte pentru afacerea cu buncăre

Pentru Hubbard, apocalipsa nu este doar o afacere, ci o convingere. El face referire la o predicție conform căreia un asteroid de dimensiunea Empire State Building va trece în apropierea Pământului în 2029. În plus, avertizează în privința agenților patogeni din aer „care vor distruge toți oamenii cu care vor intra în contact”.

El vede un rol pentru buncărele sale în viitorul umanității dincolo de Pământ, imaginându-și compania Boring a lui Elon Musk construind tuneluri subterane pe Marte. „Oamenii nu pot trăi la suprafață acolo”, spune Hubbard. „Dar sub pământ este foarte bine”, crede el.

Între timp, cererea globală crește. Hubbard a construit adăposturi în Marea Britanie, la Zurich, în Elveția, în Dubai, în Cipru, în Canada și în Polonia, care a impus construirea de buncăre în toate clădirile publice noi începând din 2026.

În iunie, Hubbard a vizitat Israelul pentru a studia modul în care adăposturile au rezistat barajelor de rachete iraniene.

Elveția, de mult timp un model în acest domeniu, impune deja ca fiecare gospodărie să aibă acces la un buncăr.

Înapoi în Texas, Hubbard își încheie ziua cu trei vânzări de buncăre în valoare totală de 1,1 milioane de dolari – cea mai bună zi de vânzări de când Rusia a invadat Ucraina. Este mândru, provocator și nu se îndepărtează niciodată de discursul său de vânzător. „Lumea poate fi un loc înfricoșător, dar afacerile merg foarte bine”, conchide Ron Hubbard.

