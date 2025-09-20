Un bărbat înarmat a încercat să intre în reședința fraților Andrew și Tristan Tate. Individul a transmis totul online. „O amenințare directă pentru toți” VIDEO

Andrew și Tristan Tate, cu dublă cetățenie, britanică și americană, trimiși în judecată de DIICOT pe data de 20 iunie 2023, fiind acuzați de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, viol, acces ilegal la sistem informatic, lovire sau alte violențe, au ajuns din nou în atenția publică.

Aceștia au anunțat că un bărbat înarmat a încercat să intre în locuința lor din București.

UPDATE 23:22

Reacția poliției

Poliţiştii din Voluntari, judeţul Ilfov, au fost sesizaţi, sâmbătă seară, că un bărbat înarmat se află în faţa locuinţei fraţilor Andrew şi Tristan Tate. Ajunşi acolo, ei au constatat că este vorba despre un bărbat de 45 de ani, care avea o armă neletală, de tip air-soft. El se află în custodia autorităţilor, care vor stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

”La data de 20 septembrie a.c., în jurul orei 21.43, poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Voluntari au fost sesizaţi prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că o persoană ar fi postat pe o reţea de socializare că se afla cu o armă în mână, în faţa unei locuinţe din Voluntari. Poliţişti au intervenit în cel mai scurt timp, au depistat persoana în cauză, fiind vorba despre un bărbat de 45 de ani, care avea asupra sa o arma neletală, respectiv un pistol de tip air-soft”, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ilfov.

Potrivit sursei citate, bărbatul se află în custodia poliţiştilor pentru efectuarea de verificări din competenţă şi clarificarea tuturor aspectelor privind sesizarea în cauză şi luarea măsurilor legale care se impun.

Armed intruder live-streams attack on Andrew Tate Residence in Romania With firearm. Security Team Neutralizes Threat While Awaiting Police. pic.twitter.com/pAMVWaKIpw — Andrei Marge (@AndreiMarge) September 20, 2025

„Este un bărbat cu o armă în fața casei mele”, a transmis Andrew Tate pe X.

There is a man with a gun outside my house. — Andrew Tate (@Cobratate) September 20, 2025

„În această seară, în jurul orei locale 20:50, un bărbat înarmat cu o armă de foc încărcată a încercat să ia cu asalt reședința familiei Tate în timp ce transmitea în direct atacul pe PumpFun, o platformă populară de streaming cripto. În imaginile tulburătoare distribuite miilor de oameni, individul poate fi văzut atunci când flutură arma spre cameră și cum se plimbă în afara proprietății înainte de a încerca să se apropie de reședință. Incidentul a fost filmat în timp real, creând panică în rândul oamenilor și reprezentând o amenințare directă pentru toți cei aflați la fața locului. Echipa de securitate a familiei Tate s-a mișcat rapid, blocând drumurile din jur și reținând intrusul înarmat într-o operațiune rapidă și controlată. Individul a fost complet imobilizat și dezarmat înainte ca cineva să fie rănit”, se arată într-un comunicat oficial al familiei Tate.

This guy was just streaming on pumpfun outside Andrew tate's house with a gun (could be fake) in his hand? Ads What the fuck "Capital Creator Markets" pic.twitter.com/db3eEvJQEh — Jeremy (@Jeremyybtc) September 20, 2025

„Acest bărbat a sosit cu o armă de foc, transmițându-și în direct acțiunile către un public online. Echipa noastră a neutralizat amenințarea rapid și decisiv. Faptul că poliția încă nu a sosit este extrem de îngrijorător, având în vedere gravitatea acestui incident”, arată sursa citată.

Tristan Tate, 36 de ani, este fratele mai mic al controversatului influencer Andrew Tate, 38 de ani, ambii confruntându-se cu o serie de acuzaţii atât în România, cât şi în Marea Britanie, pe care le neagă.

This dude launched a Tate coin and pulled up to Tates house with a gun (unclear if the guns real) The clout chasing is disgusting Ads Shameless pic.twitter.com/OUSxwVgY65 — Tate News (@TateNews_) September 20, 2025

Potrivit BBC, cea mai recentă anchetă a fost deschisă de Poliţia Judeţeană Ilfov după ce a primit o plângere oficială. Tate ar fi încercat să influenţeze alegătorii prin postări pe reţelele de socializare, ceea ce ar putea constitui infracţiuni de ingerinţă electorală străină şi campanie electorală în perioade interzise.

El a fost citat pentru interogatoriu marţi. Andrew nu este implicat în acest caz, potrivit unor surse oficiale, citate de BBC.

BBC i-a contactat pe reprezentanţii lui Tate pentru un punct de vedere, însă acesta nu a făcut nicio declaraţie publică cu privire la anchetă.

Într-o postare video aparent publicată pe X în ziua alegerilor, Tate spune că „nu face campanie” şi că, în calitate de „cetăţean american, care foloseşte o platformă americană, în Dubai, pentru a vorbi despre probleme politice”, nu este „supus legii electorale din România”.

În ultimii ani, fraţii Tate şi-au construit o prezenţă online masivă pe social media, atrăgând critici frecvente pentru declaraţii ofensatoare la adresa femeilor.

Ambii au fost arestaţi în România în decembrie 2022, Andrew fiind acuzat de viol şi trafic de persoane, iar Tristan fiind suspectat de trafic de persoane.

Ambii au negat acuzaţiile şi au petrecut mai multe luni în arest la domiciliu. Un an şi jumătate mai târziu, în august 2024, s-au confruntat cu noi acuzaţii în România, inclusiv sex cu un minor şi trafic de persoane minore, toate acestea fiind negate.

De asemenea, ei se confruntă cu 21 de acuzaţii în Regatul Unital Marii Britanii, inclusiv viol, vătămare corporală şi trafic de persoane.

La momentul emiterii unui mandat de arestare obţinut de poliţia din Bedfordshire în martie 2024, soţii Tate au declarat că „resping categoric toate acuzaţiile” şi că sunt nevinovaţi.

Ei s-au întors în România în martie 2025, declarând reporterilor că „oamenii nevinovaţi nu fug de nimic”.

