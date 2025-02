Ciolacu a contrazis Financial Times în cazul fraților Tate. "SUA nu au făcut nicio solicitare cu privire la situaţia juridică a influencerilor străini investigaţi de autorităţile române"

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat marţi, 18 februarie, că nu au existat presiuni ale administraţiei Trump asupra României pentru a ridica restricţiile asupra fraţilor Tate.

Ciolacu a declarat că SUA nu au făcut vreo solicitare către România, cu privire la situaţia juridică a unor cunoscuţi influenceri străini, nici în timpul discuţiei dintre ministrul de Externe şi Richard Grenell, nici după aceasta.

🇺🇸 has not made any requests to 🇷🇴 upon the legal situation of well-known foreign influencers investigated by the Romanian authorities. There were no demands either during the @MAERomania - @RichardGrenell discussion or after it! Romania & USA share the same values regarding the…