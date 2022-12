Reţinerea lui Andrew Tate a dat naștere unui val de ironii în mediul online, dar și de recenzii bune față de firma care i-a livrat pizza despre care se crede că l-a dat de gol.

Subiectul este discutat pe larg și în presa britanică, care notează că acţiunea autorităţilor române a intervenit după o ceartă online a influencerului cu activista de mediu Greta Thunberg. Andrew Tate şi-ar fi dezvăluit locaţia într-un filmuleţ în care pozează cu două cutii de pizza comandate de la Jerry's Pizza.

În urma informațiilor, Twitterul s-a umplut de meme-uri despre această întâmplare.

”Zilele astea, dacă comanzi o pizza în România, vei fi arestat și dus la închisoare”, a scris un internaut.

These days, if you order a Romanian pizza, you'll be arrested and thrown in jail

”Curierii de la Jerry's Pizza, după ce l-au dat pe Andrew pe mâna poliției pentru că nu au primit destul bacșiș”:

The Jerry's Pizza delivery drivers, after giving up Andrew state to the feds because they got a bad tip https://t.co/7xLq3rfNaw pic.twitter.com/OedpABfjlT