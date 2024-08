Interceptările care-i pot înfunda definitiv pe frații Tate. "Mâine strângem "mieii"/Poate o "violez" iar" STENOGRAME

Frații Tate au scăpat joi, 22 august, de închisoare. Andrew a fost plasat în arest la domiciliu, iar Tristan a fost pus sub control judiciar, în dosarul în care aceştia şi complicii lor sunt suspectaţi că au recrutat, începând cu anul 2015, 34 de femei pe care le-au obligat să producă materiale pornografice care au fost difuzate contra cost pe platforme de profil, obţinând astfel peste 2.800.000 dolari americani şi 887.000 tokeni.

Andrew și Tristan au fost, însă, mai multă vreme, interceptați în timp ce discutau despre milioanele pe care le-au obținut de pe urma fetelor obligate să facă videochat. Pentru cei doi frați, tinerele erau ”miei”, anunță Antena 3 CNN.

Tristan Tate: Apropo, mâine strângem „mieii”!

Andrew Tate: Le verifici conturile? Cât a fost?

Tristan Tate: E ok. Nu știu, nu au lucrat încă toate zilele. Este plată dublă. Abi a produs bine. Foarte! Adriana a fost bolnavă… Poate o ”violez” iar.

În altă interceptare, Andrew Tate este deranjat de reacția unei tinere cu care Tristan pare că a avut un conflict.

Andrew vorbește despre o pedeapsă cu violul, însă cuvântul este între ghilimele și poate avea altă conotație.

Același Andrew spune că fost aproape să fie prins de polițiști din cauza fetei respective.

Andrew Tate: Cui îi pasă? Spune-i să depășească momentul. Înainte să o „violez” iar… Poate să se ducă dracului din ziua aia!

Tristan Tate: Nu îmi pasă…

Andrew Tate: Aproape am intrat la închisoare pentru mizeria aia!

Tristan Tate: Nu omorâți mesagerul!

Andrew Tate: Fraiera…

Tristan Tate: Las-o!

În alte pasaje din stenograme, Tristan Tate recunoaște că este proxenet într-o discuție șocantă.

Tristan Tate: Abi și-a pierdut mințile ieri. S-ar putea să îi dau un șut în fund.

Andrew Tate: Era foarte beată!

Tristan Tate: Sau să o pocnesc! Tu menții website-ul să producă, eu mențin activitatea de proxenetism…

Potrivit anchetatorilor, săptămânal, frații Tate câștigau zeci de mii de euro din videochat. Milioane în doar câțiva ani. Fetele erau nevoite să facă videochat cel puțin 45 de ore în fiecare săptămână pentru a primi ceva.

Andrew Tate: Au mai intrat bani azi? Ce sold ai? Nu o plăti pe Viv, trimite-i toți la mine. Dă-o dracu de t****!

Tristan Tate: Nu a mai intrat niciun ban în contul meu. Am plătit safari-ul în deșert și am plătit-o pe Georgiana. Soldul este... Nu, stai! Lasă-mă să o plătesc și pe Adriana! 17 mii. Și ceva mărunțiș… În astea 2 săptămâni am făcut 14.000 de lire.. Totul e acoperit de profit! Când scad încasările lui Abi… dar am fata asta nouă. 2 mii de lire pe zi nu sunt mărunțiș. Înseamnă încă 1 milion de dolari pe an. Cam cât faci în mare parte cu cobratate, asta e important. A cerut să vadă ce a intrat în contul bancar. Totul intră odată, prin paxum. Au intrat 15.000 de la toate trei fetele. Spune-mi ce să răspund!

Andrew Tate: Exact asta! Nu știu numerele celorlalte fete… Dă-i toți banii!

Tristan Tate: Să îi trimit o mie?

Andrew Tate: Este imposibil de combătut! Pierdem mai mult dacă refuză să muncească!

Tristan Tate: Mișcarea cu webcam-urile a fost să îi spun lui Abi că, în limite rezonabile, poate păstra banii din Onlyfans pe care îi produce, dacă face 45 de ore pe săptămână.

Într-un mesaj vocal trimis de Andrew Tate fratelui său, acesta îi recomandă să o lase gravidă pe una dintre victime, astfel încât să scape de ea. Într-un alt mesaj, Andrew Tate pregătește un vlog în care să batjocorească femei.

Andrew Tate: „E bine cum ești cu Abi, frate, dar sfatul meu este să o lași gravidă. Nu știu de ce joci jocul ăsta... las-o gravidă și trimite-o acasă. Singurul motiv pentru care am lăsat-o pe Viv să scape cu atâtea chestii e că e perioada ei fertilă. Oricum venea aici, era aranjat. Trebuia să o las gravidă.

Pe contul X al lui Andrew Tate erau postate mesaje inclusiv în timpul perchezițiilor.

Tristan Tate: Spune-i că începe săptămâna viitoare! Ea le administrează conturile de Twitter, și Onlyfans. Twitter, să câștigăm fani, să construim, etc.

Andrew Tate: De acord!

Tristan Tate: Onlyfans, să câștigăm bani!

Andrew Tate: Dă-i mesaj!

