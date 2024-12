Vila fraților Tate, lăsată fără curent. Tristan Tate se plânge că îi îngheață copiii în casă. "Așa i-au făcut și unei personalități politice importante"

Tristan Tate, într-o postare pe contul său de Twitter urmărit de 3,3 milioane de oameni, s-a plâns că a fost lăsat fără curent electric, tot așa cum a pățit și Călin Georgescu. A acuzat procurorul care îi instrumentează dosarul că vrea să îl lase fără electricitate și căldură în prag de iarnă, deși în reședința lui și a fratelui său, Andrew, din Voluntari, sunt și copii mici.

Tristan Tate a scris pe Twitter că „România l-a lăsat fără curent electric”. A explicat și de ce s-a întâmplat asta - furnizorul de electricitate a considerat că factura a fost plătită cu bani frauduloși, așa că a ignorat plata și a întrerupt alimentarea. Tristan, cel mai mic dintre frații Tate, a acuzat că totul ar fi un plan al procurorului care se ocupă de dosarul său.

„Este iarnă și avem copii mici. Nu poate să dovedească faptul că fac trafic de persoane așa că are în plan să mă lase fără Internet și să-mi omoare familia cu frig”.

Britanicul a scris că așa a pățit și Călin Georgescu, pe care îl numește doar o „personalitate politică importantă” și că procurorul de caz s-ar fi inspirat de la asta.

Totuși, tot el arată, pe Twitter, că întreruperea a durat doar 6 secunde, deoarece reședința impunătoare din Voluntari are un generator.

Romania has just cut off my electricity.

The corrupt criminal prosecutor has somehow spread his false narrative that all my money is illegal to the electricity company which has flagged my payments as fraudulent.

It is winter and we have young children.

He can’t prove his… pic.twitter.com/Bip36lrHOd