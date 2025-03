Multimilionarul Dana White, susținător al lui Trump, către frații Tate: „Bine aţi venit în Statele Unite, băieţi” VIDEO

Fraţii Andrew şi Tristan Tate, care au plecat luna trecută în SUA după ce le-a fost admisă solicitarea privind modificarea obligaţiei impuse de a nu părăsi teritoriul României, au fost întâmpinaţi cu căldură la evenimentele de lupte în cuşcă din Las Vegas din weekend.

The Washington Post notează că fraţii l-au îmbrăţişat pe preşedintele UFC, Dana White - multimilionar şi membru al consiliului Meta care a jucat un rol important în cea de-a doua campanie prezidenţială a preşedintelui Donald Trump.

Cei doi, care fac obiectul unei anchete penale în Florida şi sunt acuzaţi de trafic de persoane în România - au stat lângă cuşcă la evenimentul UFC 313 de la T-Mobile Arena din Las Vegas, sâmbătă seara. De asemenea, ei au participat vineri la showcase-ul Power Slap 12 al lui White, la Fontainebleau Las Vegas.

„Bine aţi venit în Statele Unite, băieţi”, le-a spus White vineri seară, bătând palma şi îmbrăţişându-i pe cei doi fraţi.

Dana White meets up with Andrew and Tristan Tate pic.twitter.com/okYWumnb28