Frații Tristan și Andrew Tate, percheziționați de DIICOT la vila din Pipera. Cei doi sunt acuzați că au sechestrat și violat două fete

Procurorii DIICOT şi poliţiştii de la crimă organizată au descins joi dimineață, 29 decembrie, la vila de lux din Pipera a celebrilor fraţi Tate.

Este a doua oară în acest an când cei doi foşti luptători britanici de kickboxing, cunoscuţi în lumea mondenă, sunt în vizorul oamenilor legii. În primăvară, casa lor a fost percheziționată în urma unor informații conform cărora două tinere ar fi sechestrate acolo și forțate să practice videochatul.

Perchezițiile de joi ar avea legătură cu dosarul deschis în primăvară, potrivit observatornews.ro. Cei doi sunt acuzați de constituirea unui grup infracţional şi viol.

Cei doi frați, cetățeni britanici, s-au mutat de câțiva ani în România. Milionarul Tristan Tate este cunoscut drept fost campion la kickboxing și fost iubit al Biancăi Drăgușanu.

Andrew Tate, postare ironică la adresa activistei Greta Thunberg

Fostul campion de kickboxing a tachinat-o pe rețelele de socializare pe Greta Thunberg, tânăra suedeză devenită simbol al activismului climatic, provocând-o cu privire la emisiile maşinilor sale de lux.

”Bună ziua Greta Thunberg. Am 33 de maşini. Bugatti-ul meu are un motor W16 quad turbo de 8 litri. Cele două Ferrari de curse ale mele au un V12 de 6,5 litri. Acesta este începutul. Vă rog să-mi trimiteţi adresa dvs. de e-mail ca să vă pot trimite o listă completă a colecţiilor mele de maşini şi a emisiilor uriaşe ale acestora”, a scris Andrew Tate ironic, într-o postare.

În câteva ore a venit replica activistei, care a depăşit un milion şi jumătate de aprecieri.

„Sigur, te rog, luminează-mă. Scrie-mi la smalldickenergy@getalife.com”, i-a răspuns Greta Thunberg lui Andrew Tate

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg