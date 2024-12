Andrew Tate se plânge la ambasada SUA că nu poate să plece din România. "Nu sunt inculpat. Nu sunt condamnat. Dar am interdicție de călătorie"

Andrew Tate s-a plâns pe Twitter că nu poate să plece din România, deși nu mai are restricții. Influencerul, care are cetățenie americană și britanică, a folosit contul său cu 10,5 milioane de urmăritori ca să transmită un mesaj ambasadei Statelor Unite, dar și să își mai atragă simpatie.

„Hello, ambasador american în România. @AmbasadaSUA. Sunt cetățean american care are interdicție de a pleca din România, deși nu este pus sub acuzare. Toate acuzațiile formulate împotriva mea au fost respinse ca ilegale de tribunal.

M-au ținut prins ani de zile cu un dosar ilegal, care a fost distrus de către un judecător.

Situația din prezent este după cum urmează:

Am zero puneri sub acuzare. Am zero condamnări. Nu au nimic împotriva mea. Dar am interdicție de călătorie și nu pot să plec” a scris Andrew Tate, duminică seară, pe Twitter. Ambasada SUA nu a avut o reacție până la ora scrierii acestui material.

Hello American Ambassador in Romania@AmbasadaSUA

I am an American citizen who is currently travel banned from leaving Romania WITHOUT CHARGES.

All charges against me were refuted by the court as illegal.

They tied me up for years with an illegal file before it was…