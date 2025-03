Un vechi membru al echipei Trump dezvăluie cine a acționat în favoarea fraților Tate. ”Nu existau probe împotriva lor”

Consultantul politic Roger Stone, un vechi colaborator al lui Donald Trump, susține că persoana care a avut un rol determinant în fața autorităților române ca să permită plecarea spre SUA a fraților Tate a fost Richard Grenell.

Conform unui mesaj postat pe Internet de Roger Stone, Grenell ”a asigurat eliberarea” fraților Tate pentru că ”nu existau probe împotriva lor”, anunță G4 Media la data de 7 martie 2025.

”Richard Grenell a asigurat eliberarea fraților Tate pentru pentru că nu existau probe împotriva lor și acum, desigur, micuțul Ron DeSantis spune că acești cetățeni americani care nu au acuzații în așteptare împotriva lor nu sunt bineveniți în Florida”, scrie Stone pe X.

Guvernatorul Ron DeSantis a transmis, după ce frații Tate au ajuns în SUA, că aceștia nu sunt bineveniți în statul Florida.

Această dezvăluire a lui Stone intervine după ce un procuror român le-a permis, în mod surprinzător, celor doi frați Tate să părăsească teritoriul României, deși ei se aflau sub control judiciar.

Permisiunea de plecare din România a fost acordată după ce ministrul român de Externe, Emil Hurezeanu, a avut o întâlnire cu trimisul special al președintelui Trump, Richard Grenell. Mai mulți oficiali români, inclusiv premierul Ciolacu, au negat însă că ar fi existat presiuni, din partea Administrației Trump, în favoarea fraților Tate.

.@RichardGrenell secured the release of the Tates because there was no evidence against them so now of course little Ron DeSantis says these US citizens who have no pending charges against them are not welcome in Florida. https://t.co/Hz8IIzfHFA pic.twitter.com/3hGOGU6GYn