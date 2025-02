Crin Antonescu, despre plecarea fraților Tate din România: "Gentlemanii probabil au avut nişte urgenţe pe care DIICOT le-a înţeles"

Candidatul coaliției de guvernare la alegerile prezidențiale din 4 mai, Crin Antonescu, crede că DIICOT i-a lăsat pe frații Tate să plece din România „în mod generos”. Candidatul comun susținut de PSD, PNL și UDMR crede că „gentlemanii Tate” au avut, probabil, „urgențe pe care DIICOT le-a înțeles”.

Crin Antonescu a declarat joi, 27 februarie, că speră ca fraţii Tate să se întoarcă în luna martie în ţară, după ce au părăsit România cu acceptul DIICOT şi crede că este nevoie de impunerea unui prestigiu pe plan internaţional în ceea ce priveşte aducerea în faţa justiţiei a unor cetăţeni români aflaţi peste graniţe.

"Fraţii Tate sunt cei doi tineri britanici, cred că sunt şi cetăţeni americani, nu am foarte multe informaţii, am înţeles că domnii respectivi, gentlemanii Tate, se aflau sub un control judiciar pentru acuzaţii privitoare la fapte săvârşite pe teritoriul României. Am înţeles că fraţii Tate au plecat puţin, în sensul în care DIICOT a aprobat o plecare până în martie cred, cu obligaţia de a reveni în luna martie, probabil au avut nişte urgenţe pe care DIICOT le-a înţeles şi în mod generos le-a permis acest lucru. (...) Am văzut şi declaraţia primului ministru, care mi se pare absolut corectă, nu este decizia sa. Deocamdată, sper, dacă voi fi preşedinte, garantez că este obligaţia mea ca justiţia românească să fie eficientă şi respectată de toţi partenerii", a afirmat Antonescu într-o conferinţă de presă organizată la Buzău.

Crin Antonescu a susţinut că statul român ar trebui să se implice în plan extern pentru consolidarea legăturilor cu partenerii, pentru a fi evitate situaţiile în care anumite persoane condamnate ajung cu dificultate în faţa justiţiei.

Antonescu subliniază că frații Tate nu sunt condamnați

"Noi suntem în situaţia în care dacă cineva este condamnat de o instanţă din România, nu e cazul fraţilor Tate, care nu sunt condamnaţi, începem, mă rog, nu ştiu, justiţia să se roage de ei, dacă îi prinde în altă parte, să vină şi numai dacă au chef vin, dacă sunt rupţi de dorul de ţară, altfel, cazuri mai puţine. Asta nu trebuie să se mai întâmple şi asta se întâmplă inclusiv în UE acolo unde avem înţelegeri, acte, acorduri care ar trebui să nu comporte foarte multe discuţii. Nu cunosc multe cazuri în care cetăţeni italieni condamnaţi în Italia să stea în România şi tribunalele din România să vadă dacă sunt bune condiţiile din puşcăriile din Italia. Am dat un exemplu, nu mai vorbesc de Grecia. Cred că e mult de făcut sub acest aspect, nu e o problemă strict a justiţiei, pentru că justiţia în principiu îşi face datoria, e vorba mai degrabă de o chestiune de politică externă, de impunerea unui prestigiu între parteneri. Cu fraţii Tate, consider şi eu că trebuie să se întoarcă în luna martie, aşa cum a spus hotărârea DIICOT", a precizat el.

DIICOT a confirmat joi dimineaţa că procurorul de caz le-a dat voie fraţilor Andrew şi Tristan Tate să plece din România, dar a subliniat că aceştia încă sunt sub control judiciar şi trebuie să se întoarcă în ţară.

Andrew şi Tristan Tate, cu dublă cetăţenie, britanică şi americană, au fost trimişi în judecată de DIICOT pe data de 20 iunie 2023, fiind acuzaţi de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, viol, acces ilegal la sistem informatic, lovire sau alte violenţe.

