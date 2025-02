Administrația Trump exercită presiuni asupra autorităților române pentru a elimina restricțiile de călătorie impuse influencerului Andrew Tate, un susținător al președintelui american, care se confruntă cu acuzații penale la București, relatează Financial Times (FT).

FT susţine că prima dată cazul fraţilor Tate a fost adus în discuţie de oficialii americani săptămâna trecută, într-o convorbire telefonică cu reprezentanţi ai guvernului român, şi apoi de trimisul special al lui Trump, Richard Grenell, când s-a întâlnit cu ministrul român de Externe la Conferinţa de Securitate de la Munchen, potrivit a trei persoane familiarizate cu această chestiune.

O a patra persoană a declarat că s-a solicitat returnarea paşapoartelor fraţilor Tate şi să li se permită să călătorească, în timp ce aceştia aşteaptă finalizarea procedurilor judiciare.

Ministrul român de Externe, Emil Hurezeanu, a refuzat să comenteze schimbul de opinii cu Grenell. Purtătorul său de cuvânt a declarat pentru Financial Times că Hurezeanu a iniţiat întâlnirea şi că cei doi „se cunosc de mult timp”, deoarece ambii au fost ambasadori la Berlin în timpul primei preşedinţii a lui Trump. Purtătorul de cuvânt nu a comentat discuţiile lor specifice, dar a precizat: „Instanţele româneşti sunt independente şi funcţionează pe baza legii, există un proces echitabil”.

La rândul său, Richard Grenell a declarat că nu a avut „nicio conversaţie substanţială” cu Emil Hurezeanu, care „l-a văzut pe hol” la Munchen şi „a cerut o întâlnire”.

„Îi susţin pe fraţii Tate, aşa cum reiese din tweet-urile mele disponibile public”, a recunoscut însă diplomatul american.

Luna aceasta, Richard Grenell a scris pe X că România este „cel mai recent exemplu” al modului în care fondurile plătite de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) au fost „folosite ca armă împotriva oamenilor şi politicienilor care nu erau woke”. Administraţia Trump a redus plăţile USAID şi a încercat să concedieze mulţi dintre angajaţii săi.

