Cine a fost tatăl fraților Tate, proxeneții britanici arestați la București, și ce legături a avut cu CIA

Andrew și Tristan Tate, cei doi frați milionari britanici arestați la București și cercetați pentru proxenetism, au avut un tată care a lucrat pentru CIA.

Emory Tate s-a născut în 1958, la Chicago, și a decedat în 2015. El a fost un Maestru Internațional al Șahului, dar a făcut parte și din CIA.

”Tatăl meu, dacă avea nevoie de numărul tău de telefon, ți-l cerea, i-l ziceai o dată și gata. Îl ținea minte pentru toată viața. La fel și cu adresele. Nu scria niciodată nimic, nu trebuia să-i repeți nimic. Tatăl meu a deținut recordul CIA pentru cel mai scurt timp în care a învățat o limbă străină.

A învățat rusă în două săptămâni și jumătate. De la zero! Doar a citit dicționarul! Nu am ceea ce avea el, era complet. Își amintea fiecare partidă de șah pe care a jucat-o vreodată. Sau putea să te bată la șah fără să se uite la piese. E o nebunie! Eu am fost campionul statului Indiana la cinci ani, la categoria sub 16”, a dezvăluit Andrew Tate, în urmă cu câteva luni, într-un podcast, conform digisport.ro.

Frații Andrew și Tristan Tate sunt considerați „influenceri” pe rețelele de socializare, însă acum sunt vizați de acuzații de proxenetism și viol, după ce au determinat tinere să practice videochat pe bani.

