O nouă "țeapă" pe internet. Mesajele care-ți pot virusa mobilul și computerul. Avertismentul DNSC

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 21:44
O nouă "țeapă" pe internet. Mesajele care-ți pot virusa mobilul și computerul FOTO Pixabay

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei campanii active de phishing în care atacatorii trimit emailuri frauduloase ce par a proveni de la organizații oficiale sau companii cunoscute din domeniul financiar-contabil.

Potrivit DNSC, mesajele conțin de cele mai multe ori inclusiv atașamente malițioase (ex. fișiere Word, PDF sau arhive), care, odată deschise, pot instala ransomware și pot cripta datele de pe dispozitiv folosind mecanisme precum BitLocker, blocând astfel accesul la informații.

”În unele cazuri, mesajele par a proveni de la surse legitime, precum o asociație, un coleg sau un partener, și pot pretinde existența unor datorii, solicită plata unor servicii fictive sau cer informații personale ori financiare, iar deschiderea fișierelor duce la compromiterea completă a sistemului”, au transmis specialiștii.

DNSC recomandă:

- Nu deschideți atașamente din emailuri nesolicitate sau suspecte, chiar dacă par legitime. Realizați copii de siguranță regulate pe dispozitive separate sau în cloud, pentru a preveni pierderea datelor.

- Instalați și actualizați periodic soluții antivirus/antimalware cu funcție de scanare a emailurilor.

- Nu efectuați plăți pe baza instrucțiunilor primite prin email fără a verifica sursa oficială.

- Verificați cu atenție expeditorul și, în caz de suspiciuni, confirmați autenticitatea mesajului printr-un canal alternativ.

Raportați emailurile suspecte către DNSC la numărul 1911 sau în pnrisc.dnsc.ro sau către platforma pe care o utilizați.

#frauda cibernetica, #emailuri frauduloase, #DNSC, #teapa internet , #frauda
