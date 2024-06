Diana Șoșoacă acuză că i s-au furat două milioane de voturi. "Adunându-se voturile din Diaspora şi România, S.O.S. avea aproape de 50 la sută"

Diana Șoșoacă, președinte S.O.S. România, a acuzat fraudarea alegerilor locale și europarlamentare desfășurate duminică, 9 iunie 2024. Deși S.O.S. România a obținut puțin peste 5% la europarlamentare, la alegerile locale scorul a fost mult mai mic. Europarlamentarul afirmă că, dacă scrutinul ar fi fost corect, partidul ar fi trebuit să obțină peste 50% din voturi, arat BZI.ro.

„Jandarmii au oprit un senator în exerciţiul funcţiei sale, un senator care descoperise voturi care trebuiau distruse. Acolo erau amestecate voturi care n-ar fi fost contestate. Noi S.O.S. România am contestat absolut toate secţiile din Sectorul 5. Erau voturi anulate şi vreau să vă spun că la renumararea voturilor în toate secţiile, 90% aparţineau S.O.S. România şi erau corecte,” a declarat Șoșoacă.

Aceasta a menționat că au fost găsite 1,3 milioane de buletine de vot în plus față de populația României și că partidului i-au fost furate 2 milioane de voturi.

„După numărătoarea lor şi în paralel a noastră, plus fotografierea proceselor verbale ce le-am trimis la OSCE, partidului S.O.S. România până la acest moment i s-au furat 2 milioane de voturi. Noi trebuia să avem la acest moment peste 25 la sută. În Diaspora nu există țară în care S.O.S. România să nu fi fost pe primul loc. În toate ţările, am procesele verbale pozate, acele procese au ajuns schimbate la BEC sau le-au schimbat ei acolo. Nu se ştie dacă va exista o anchetă la Parchetul General. Este fără precedent. Am avertizat membrii partidului şi întreaga populaţie a României. Adunându-se voturile din Diaspora şi România, S.O.S. avea aproape de 50 la sută., ” a concluzionat președintele S.O.S. România.

