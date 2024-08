Profesor condamnat pentru fraudă cu fonduri UE contestă demiterea sa. Acesta ocupa și funcțiile de director, viceprimar și consilier local

Alexandru Dumbravă a dat în judecată Școala generală din Roșia, județul Sibiu, acolo unde a fost director, pentru că i-ar fi încheiat contractul de muncă pentru funcția de profesor. Decizia școlii vine după ce fostul viceprimar al Sibiului a fost condamnat la pentru 2 ani și 3 luni de închisoare cu suspendare.

Sentința, în primă instanță, a fost dată pentru acuzații de „folosire de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene” și „fals material în înscrisuri oficiale”, după cum scrie Turnul Sfatului.

Dumbravă, care a demisionat din funcția de director al școlii din Roșia în octombrie 2023, nu a vrut să vorbească despre acest subiect. ”Când va veni și ziua mea, poate vă scot la un ceai”, a transmis fostul viceprimar al Sibiului jurnaliștilor de la Turnul Sfatului.

Ads

La acea dată, Dumbravă mai ocupa funcția viceprimar și cea de consilier local.

Actuala directoare a școlii din Roșia, Daniela Țugulea, nu a vrut să comenteze pe tema acesta.

Dumbravă a recunoscut că a comis o fraudă cu bani europeni în valoare de 34.500 de euro, potrivit Parchetului European (EPPO).

Frauda are legătură cu patru proiecte din perioada martie-octombrie 2019, când el se afla în funcția de director și reprezentant al Casei Corpului Didactic Sibiu.

„În această perioadă, inculpatul a folosit și prezentat mai multe documente și declarații false și inexacte către Organismul Intermediar pentru Programul Operațional „Capital Uman” al UE, supravegheat de Ministerul Educației Naționale din România, pentru a primi în total circa 700.000 de euro (3.352 307 lei) în finanțare. Întrucât frauda a fost detectată înainte ca suma totală a finanțării să fie distribuită, prejudiciul real a fost limitat la aproximativ 34.500 euro (164.373 lei)”, potrivit EPPO.

Ads

În 1 august 2023, după ce a renunțat la fotoliul de viceprimar, Dumbravă revenise în funcția de director al școlii din Roșia, post pe care îl avea înghețat.

„Colegul nostru și-a dat demisia vineri din funcția de director. Motivele sale au fost personale. Eu am concursul pe funcția director adjunct și am fost numită prin detașare, cum am fost și înainte de a veni domnul Dumbravă, în ultimii doi ani”, a declarat anul trecut pentru Turnul Sfatului, Daniela Țugulea, actualul director al școlii din Roșia.

La sfârșitul lunii septembrie, Tribunalul București a admis acordul de recunoaștere a vinovăției semnat de Alexandru Dumbravă cu procurorii europeni și a primit o sentință de închisoare cu suspendare pentru 2 ani și 3 luni pentru „folosire de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene” și „fals material în înscrisuri oficiale”.

Următorul termen în dosarul în care Dumbravă a dat în judecată școala unde a fost profesor și director este în luna septembrie.

Pentru ambele fapte a primit o pedeapsă de 2 ani de închisoare, însă i s-au contopit pedepsele, conform legii. I s-a aplicat pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, la care s-a adăugat un spor de 3 luni reprezentând o treime din cealaltă pedeapsă stabilită, în final inculpatul urmând a executa o pedeapsă rezultantă de 2 ani şi 3 luni închisoare.

Ads