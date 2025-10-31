Mesajul de la "Poliție" care îţi fură toate datele. Noua metodă de înșelătorie care golește conturile românilor

Autor: Adrian Zia
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 18:42
citiri
Mesajul de la "Poliție" care îţi fură toate datele. Noua metodă de înșelătorie care golește conturile românilor
Mesajul de la "Poliție" care îţi fură toate datele FOTO Facebook/DNSC

O nouă metodă de înșelătorie circulă online în România. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că a apărut o tentativă de fraudă sub pretextul unei false notificări despre o amendă online din partea DNSC și a Poliției Române.

Utilizatorii primesc o notificare falsă, afișată ca un pop-up pe diverse site-uri, care îi a nunță că Poliția Română și Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) cer o amendă de 2.500 de lei. Victimele sunt redirecționate către pagini false de plată, unde li se solicită datele cardului.

"Utilizatorul pare a fi notificat că dispozitivul este blocat datorită navigării repetate pe site-uri cu conținut ilegal. Sub pretextul acestei false notificări, se solicită plata unei amenzi de 2500 de RON, către Poliția Română", se arată într-un comunicat al DNSC.

Atacatorii, avertizează cei de la DNSC, se bazează pe emoționarea potențialelor victime, care din pricina rușinii, nu ar raporta mai departe aceste tentative autorităților din domeniu.

"Ulterior, după ce este speriat de notificarea falsă, utilizatorul este redirecționat către un portal de plată unde este afișat logo-ul DNSC și prin care sunt solicitate datele de card. Bineînțeles, nu este vorba despre o notificare autentică sau amendă veridică, totul fiind parte dintr-o tentativă de fraudă", mai avertizează autoritățile.

Cum te poți proteja?

- Verifică întotdeauna autenticiatea unor notificări oficiale din partea autorităților, prin canale de comunicare separate

- Nu introdu date personale sau bancare pe site-uri suspecte! Autoritățile din România nu transmit amenzi prin intermediul unor notificări sau ferestre de tip pop-up pe site-uri

- Fii atent la greșeli gramaticale sau de exprimare care pot indica faptul că este vorba despre o capcană online lansată de atacatori nevorbitori de limba română

- Dacă ai căzut în capcană și ai oferit date de card, apoi ai validat și plata banilor, este important să anunți imediat banca pentru a bloca instrumentul de plată, apoi Poliția pentru a depune o plângere

- Nu în ultimul rând, raportează astfel de incidente către DNSC prin numărul de telefon 1911 sau pe pnrisc.dnsc.ro pentru ca noi să putem avertiza despre noi metode și alți utilizatori din mediul online

- Notifică familia, prietenii și cunoscuții despre acest scenariu folosit de atacatori, pentru a-i ajuta să se protejeze în viitor!

