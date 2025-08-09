Avertisment de la Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică. O campanie de phishing care imită comunicări oficiale din partea companiei Romarg este în plină desfăşurare

Autor: Adrian Zia
Joi, 07 August 2025, ora 16:59
1025 citiri
Avertisment de la Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică FOTO Facebook/DNSC

O campanie de phishing în care atacatorii încearcă să compromită datele utilizatorilor prin intermediul unor emailuri frauduloase ce imită comunicări oficiale din partea companiei Romarg se află în desfășurare, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), într-o postare publicată, joi, 7 august, pe pagina de Facebook a instituției.

Potrivit sursei citate, utilizatorii primesc un mesaj aparent oficial, care pretinde că ultima plată nu a fost efectuată și că serviciile urmează să fie suspendate.

''Emailul conține un link 'Vizualizați Factura' care duce către un site compromis. Textul este redactat coerent, folosește logoul ROMARG și creează presiune prin menționarea suspendării imediate a serviciilor. Ținta: persoane cu adrese de tip office@ sau conturi de găzduire domenii. Accesarea linkului conduce la solicitarea unor informații sensibile precum date bancare, parole sau coduri OTP'', menționează DNSC.

Pe fondul acestei campanii, specialiștii în securitate cibernetică vin cu o serie de recomandări pentru utilizatorii de internet: evitați accesarea linkurilor din emailuri sau SMS-uri cu origine incertă; verificați cu atenție adresa completă a expeditorului; în cazul în care există suspiciuni, accesați direct site-ul oficial introducând adresa în bara de navigare, nu prin linkurile din mesaj; nu furnizați parole sau coduri OTP ca răspuns la solicitări neclare sau neverificate.

#frauda online, #avertisment dnsc, #phishing, #romarg , #frauda
Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

