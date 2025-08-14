„Campanie guvernamentală” falsă cu laptopuri gratuite. O nouă fraudă ia amploare pe Internet

Autor: Daniel Groza
Joi, 14 August 2025, ora 12:06
262 citiri
„Campanie guvernamentală” falsă cu laptopuri gratuite. O nouă fraudă ia amploare pe Internet
Campania cu laptopuri gratuite este o inselatorie FOTO Pixabay

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că o nouă înșelătorie circulă pe Internet. Victimele sunt păcălite că pot primi un laptop gratuit dacă plătesc doar o taxă de transport. Din cont pot fi retrase sume mai mari, iar datele financiare pot fi folosite în alte fraude.

"Recent, circulă o tentativă de fraudă online care pretinde a fi o campanie oficială a e-Guvernare (Sistemul Electronic Național), prin care utilizatorii ar putea revendica gratuit unul dintre trei modele de laptopuri, achitând doar o taxă de transport. În realitate, site-ul folosit este unul fals (așa cum se poate observa din denumirea domeniului: lap-form[.]quest), iar după introducerea datelor personale și bancare, acestea ajung în posesia atacatorilor", arată DNSC.

Cum funcționează capcana?

Victimele sunt convinse să completeze un formular cu date personale și bancare pentru a plăti o taxă aparent mică de transport (ex: 10 lei pentru plata transportului presupusului laptop). Ulterior, din cont pot fi retrase sume mai mari, iar datele financiare pot fi folosite în alte fraude.

"Verifică mereu dacă există o astfel de campanie accesând canalele de comunicare oficiale ale companiei în numele căreia s-a lansat oferta sau promoția. Fii atent la adresele web – campaniile false folosesc adesea domenii ce imită pe cele oficiale. Nu te grăbi! Nu introduce date sensibile, mai ales date financiare pentru „taxe de transport” la oferte care par prea bune pentru a fi adevărate. Protejează-ți datele și raportează imediat orice suspiciune de fraudă către autorități", este sfatul specialiștilor din DNSC.

Europa lansează Staan, indexul de căutare care vrea să rupă dependența de giganții americani și să protejeze datele personale ale utilizatorilor
Europa lansează Staan, indexul de căutare care vrea să rupă dependența de giganții americani și să protejeze datele personale ale utilizatorilor
Pe 6 august 2025, a fost anunțat oficial Staan, un nou index de căutare dezvoltat de Ecosia și Qwant, două motoare europene cunoscute pentru accentul pus pe confidențialitate. Proiectul...
Vulnerabilitate gravă descoperită pe laptopuri populare în România. Ce trebuie să facă utilizatorii
Vulnerabilitate gravă descoperită pe laptopuri populare în România. Ce trebuie să facă utilizatorii
Două dintre cele mai vândute game de laptopuri Dell, Precision și Latitude, sunt vizate de o problemă de securitate serioasă care afectează un cip hardware esențial. Este vorba despre...
#frauda online, #laptop, #Internet, #campanie guvernamentala , #inselaciune
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
S-au lamurit: Cristiano Ronaldo are prost-gust! Cum a fost numit inelul de logodna de 10.000.000 de dolari
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Marquinhos a mers la microfon si a avut un mesaj pentru Donnarumma, dupa ce PSG a luat Supercupa fara el

Ep. 118 - Sorin Ovidiu Vântu și Georgescu vor...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Românii nu sunt mulțumiți de reformele din educație. Peste jumătate susțin o grevă generală a profesorilor la începutul anului școlar SONDAJ
  2. Guvernul recunoaște în premieră legătura dintre scoaterea României din Visa Waiver și anularea alegerilor prezidențiale. Oana Țoiu a scăpat "porumbelul"
  3. România, teama de Yalta 2.0 și întâlnirea Trump-Putin
  4. Ucraina rămâne fără soldați: 650.000 de bărbați au părăsit țara, iar dezertările din armată cresc alarmant
  5. Întâlnirea Trump-Putin: Europa oscilează între speranță și frică
  6. „Campanie guvernamentală” falsă cu laptopuri gratuite. O nouă fraudă ia amploare pe Internet
  7. Cum va fi vremea mâine, în vacanța de Sfânta Maria. Regiunile afectate de un Cod galben de caniculă HARTĂ
  8. Delta Dunării este devastată de zece zile de incendii de vegetație. Au ars zeci de hectare de pădure și vegetație din rezervație VIDEO
  9. Ce așteaptă ucrainenii de la întâlnirea Trump-Putin?
  10. American inculpat după ce a atacat un ofițer federal cu un sandviș. „Rușine! Rușine!” VIDEO