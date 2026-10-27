Patru oameni au pierdut peste 560.000 de lei printr-o schemă de fraudă. Ce presupune „metoda BNR”

Patru persoane au fost înșelate cu 561.480 de lei printr-o schemă de fraudă cunoscută drept „metoda BNR”, în care infractorii s-au prezentat drept reprezentanți ai unor instituții ale statului și le-au convins să contracteze credite sau să retragă bani din conturi pentru a-i „proteja” de presupuse fraude bancare. Un cetățean ucrainean, care a preluat banii de la victime, a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii români și a acceptat o pedeapsă de 1 an și 2 luni de închisoare cu executare.

Acordul a fost încheiat la data de 21.10.2026 de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, într-un dosar de complicitate la înșelăciune în formă continuată. Potrivit procurorilor, cetățeanul ucrainean a acționat împreună cu alte persoane care nu au fost identificate până în prezent.

În urma anchetei, procurorii au stabilit că acesta a preluat banii de la cele patru victime în zilele de 17.07.2026 și 23.07.2026, în mai multe locuri publice din București.

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Schema de fraudă începea cu apeluri telefonice prin care persoanele vizate erau contactate de indivizi care pretindeau că reprezintă instituții ale statului. Escrocii se prezentau drept reprezentanți ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) sau ai Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Victimelor li se spunea că asupra conturilor lor bancare ar fi avut loc o tentativă de fraudă și că trebuie să urmeze anumite proceduri pentru a-și proteja economiile. Sub acest pretext, persoanele contactate erau convinse să contracteze credite bancare sau să retragă bani din conturile proprii.

Ulterior, li se cerea să predea sumele unor presupuși reprezentanți ai Băncii Naționale a României (BNR), în locuri publice stabilite în prealabil. Pentru a crea aparența unei proceduri oficiale, infractorii foloseau inclusiv parole convenite pentru predarea banilor.

În plus, victimelor li se solicita să păstreze confidențialitatea operațiunilor și să acceseze linkuri false care imitau platformele unor instituții bancare.

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