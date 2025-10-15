Mesaje false în numele Poliției Române. Se solicită plata amenzilor online prin formulare care cer date de card

Poliția Română a lansat o atenționare miercuri, 15 octombrie, cu privire la mesaje false în numele instituției, tentative de fraudă informatică. Victimele sunt păcălite cu pagini false care anunță că „dispozitivul a fost blocat” pentru a impune plata unei „amenzi”. Poliția Română recomandă românilor să nu introducă datele de card.

Atenționarea de mesaje false în numele instituției vizează faptul că „Poliția Română nu blochează dispozitive și nu solicită plata amenzilor online prin formulare care cer date de card!”.

„În ultima perioadă, au apărut mesaje și pagini false care pretind că provin de la Poliția Română și anunță că „dispozitivul a fost blocat” pentru a impune plata unei „amenzi”. Aceste mesaje sunt tentative de fraudă informatică (scam) menite să vă sperie și să vă determine să introduceți datele personale sau bancare”, transmite Poliția Română într-un mesaj pe Facebook.

Recomandările polițiștilor pentru a nu cădea într-o astfel de capcană sunt:

Nu introduceți datele de card!

Nu plătiți nicio sumă indicată pe astfel de site-uri!

Închideți imediat pagina respectivă!

Există doar un site oficial: www.politiaromana.ro

Dacă, totuși, ați introdus date bancare, contactați imediat banca și sesizați-ne cazul!

„Fiți vigilenți! Poliția Română nu vă va cere niciodată să achitați amenzi prin linkuri primite online sau prin ferestre de tip „blocare dispozitiv””, subliniază din nou Poliția.

