O femeie a reușit să fure peste 100 milioane de dolari de la armata americană. Câți ani de închisoare o așteaptă

O femeie a reușit să fure peste 100 milioane de dolari de la armata americană

O femeie din Texas a fost condamnată la închisoare după o fraudă de ani de zile, în care a obținut în folos personal peste 100 milioane de dolari din fondurile armatei SUA. Cu sumele obținute, angajata civilă a armatei și-a susținut stilul de viață extravagant, pentru care urmează să plătească cu ani grei de închisoare.

Cu banii sustrași, femeia a cumpărat peste 80 de mașini, 1.500 de bijuterii, nenumărate haine și mai multe imobile. Toată afacerea s-a desfășurat pe o perioadă de 6 ani, în care Janet Yamanaka Mello și-a însușit fonduri destinate copiilor și tinerilor din bugetul armatei americane.

„Apetența ei pentru extravaganță este cea care a dat-o de gol. Am identificat că venitul raportat de ea era cu mult sub stilul de viață luxos. Pe măsură ce am descoperit detaliile, schema infracțională a crescut, suma în dolari a crescut și amploarea cheltuielilor ei a crescut”, a declarat anchetatoarea specială Lucy Tan, citată de Antena3.ro.

Mello, în vârstă de 57 de ani, a fost condamnată pentru fraudă prin depunerea de declarații fiscale false și a fost condamnată la 15 ani de închisoare.

Angajata departamentului de servicii pentru copii și tineret de la baza Fort Sam Houston din Texas a aprobat granturi false în perioada 2016-2023. Sub egida unui program denumit „Sănătatea Copilului și Dezvoltarea Tinerilor”, ea și-a însușit banii destinați programelor pentru copii.

În total, Janet Yamanaka Mello a aprobat 49 de granturi în valoare totală de 108.917.749 de dolari și a depus declarații de impozit false.

