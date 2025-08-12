Se înmulțesc tentativele de fraudă prin telefon, avertizează DNSC. Sfaturile specialiștilor pentru a nu cădea în plasă VIDEO

Autor: Eugen Porojan
Marti, 12 August 2025, ora 13:55
400 citiri
FOTO Pixabay

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează cu privire la înmulțirea tentativelor de fraudă prin telefon (vishing), printr-o nouă campanie lansată marți, 12 august. Cele mai comune fraude se produc când infractorii cibernetici pretind că sună din partea băncii, a Poliției sau a altor instituții, avertizează specialiștii de la DNSC.

„Infractorii cibernetici sunt din ce în ce mai convingători. Ei pot pretinde că sunt de la bancă, de la Poliție sau că sună din partea altor instituții sau autorități, pentru a-ți câștiga încrederea”, transmite DNSC.

Scopul infractorilor este „să te manipuleze prin activarea unui sentiment de urgență și frică, pentru a te convinge să le oferi date sensibile sau să transferi bani în conturi controlate de ei”.

Cele mai sigure moduri de a te proteja împotriva unei tentative de vishing:

  • NU oferi niciodată date confidențiale prin telefon. Nicio instituție legitimă nu îți va solicita date de autentificare sau coduri de securitate, cum ar fi codul CVV de pe card.
  • NU transfera bani la cererea urgentă a unei persoane necunoscute, indiferent cât de oficială pare. Băncile nu îți vor cere niciodată să muți banii într-un „cont securizat”.
  • Dacă ai suspiciuni, închide apelul imediat și contactează banca sau instituția în numele căreia s-a apelat, folosind un număr de telefon oficial, de pe site-ul lor.

„Dacă ai suspiciuni cu privire la un apel, contactează-ne la 1911”, transmit reprezentanții DNSC. Tentativele de fraudă pot fi raportate rapid online prin platforma PNRISC.

