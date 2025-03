Nume grele din România au căzut în plasa hackerilor. Un fost șef DIICOT, un general în rezervă și șeful Oficiului Jocurilor de Noroc, păcăliți cu concursul de dans pe Whatsapp

Lovitură la cel mai înalt nivel reușită de hackerii care au lansat pe Whatsapp frauda cu concursul de dans. Un fost șef DIICOT, un general în rezervă si şeful oficiului pentru jocuri de noroc s-au aflat printre victimele atacatorilor.

Toţi au ajuns să le ceară bani apropiaților, după ce au votat pentru un copil la un concurs de dans, scrie observatornews.ro.

"Ai putea să mă împrumuți cu 3200 de lei? Am nevoie urgent, ți-i dau mâine dimineaţă", este mesajul pe care cel puțin 2000 de persoane l-au primit, zilele trecute, de la fostul şef DIICOT, Daniel Horodniceanu. Fără să-și dea seama, procurorul se lăsase păcălit de hackeri.

"Mesajele alea nu erau trimise de mine, erau trimise de persoane care s-au logat de la distanţă pe aplicaţia mea WhatsApp şi după aia au trimis tuturor contactelor mele, care sunt undeva spre 1700 de contacte. Cred că a durat 40 de minute cu totul până când am sesizat WhatsApp-ul", a explicat, pentru sursa citată, Daniel Horodniceanu, fostul procuror şef al DIICOT.

Și generalul în rezervă Cristian Barbu a căzut în plasa escrocilor. A primit, de la un cunoscut link-ul prin care i se cerea să voteze un copil la un concurs de dans și nu s-a putut abține, deși auzise despre fraudă.

"Am accesat si am zis ok, să vedem despre ce e vorba. Deşi ştiam metoda! După ce am votat acel copil nu s-a întâmplat nimic imediat. S-a întâmplat după aproximativ 48 de ore, au preluat contul Whatsapp. Ai mei prieteni m-au sunat, m-au întrebat dacă e real, le-am spus că nu am primit in jur de 250, 300 de mesaje, telefoane", a povestit fostul rector al Academiei Tehnice Militare pentru sursa citată.

Pe lista celor păcăliți pe Whatsapp a intrat și şeful Oficiului Jocurilor de Noroc, Doru Gheorghiu.

"Un link în care eram invitat să votăm o nepoţică la un concurs de gimnastică. După încă două zile au început să curgă mesaje către persoane din agenda mea cu solicitarea sumei de 1800 de lei. Urmând să li se comunice contul celor care doresc să mă ajute", a spus şi Doru Gheorghiu, şeful Oficiului Jocurilor de Noroc.

Totul începe cu un mesaj care îi încurajează pe oameni să voteze un copil într-un concurs de dans. Odată ce este accesat linkul, apare o pagină cu un buton de votare. Apoi, se primește un mesaj care avertizează oamenii să fie atenți. Aici, se solicită introducerea numărului de telefon, iar ulterior se primește un cod prin SMS. Odată activat, hackerii obțin acces la telefonul păcălitului și la toate contactele sale.

Cum trebuie acționat după ce te-ai lăsat păcălit

"Dacă aveți în continuare acces la contul de Whatsapp, în primul rând accesați secțiunea dispozitive asociate din setările Whatsapp și eliminați dispozitivele necunoscute. Activați autentificarea în doi paşi. Dacă nu mai aveți acces la contul de Whatsapp, contactați suportul Whatsapp pentru a recupera contul și notificați persoanele din agenda telefonică pentru a le informa despre incident", a explicat Anca Isac, specialist DNSC.

