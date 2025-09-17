Un nou tip de fraudă pe WhatsApp. ”Cei dragi” îți cer de urgență bani!

Poliția Română a identificat o nouă metodă de fraudă prin intermediul aplicației WhatsApp. Primele cazuri au fost reclamate în județul Giurgiu, unde conturi false de WhatsApp (poza și numele de profil ale unui apropiat, număr de telefon diferit) solicită un transfer rapid de bani, sub pretextul unor urgențe.

„În ultima perioadă, la nivelul Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu au fost semnalate tot mai multe cazuri de fraudă în mediul online, prin care persoane necunoscute creează conturi false pe aplicația WhatsApp sau alte aplicații de mesagerie. Pentru a părea credibili, escrocii folosesc la fotografia de profil a contului creat fotografia și numele unei persoane reale, dar acestea sunt asociate unui număr de telefon diferit. Ulterior, de pe acel număr de telefon contactează în scris prieteni sau rude ale persoanei a cărei identitate o pretind și, sub pretextul unei urgențe, solicită transferuri de bani către conturi bancare comunicate de ei”, informează, miercuri, 17 septembrie, reprezentanții Poliției județene Giurgiu.

Polițiștii atrag atenția asupra faptului că acest tip de fraudă se bazează pe încrederea în prieteni și familie și îi îndeamnă pe cei cărora li se solicită bani prin WhatsApp să fie prudenți și să verifice atent identitatea celor care îi contactează.

„Verificați identitatea înainte de a trimite banii – nu vă bazați pe discuții purtate în scris, chiar dacă infractorii pretind, folosind motive ce par grave sau credibile, că sunt în imposibilitatea de a comunica prin voce! Contactați telefonic numărul care v-a abordat sau sunați direct pe numărul real al persoanei – număr pe care îl cunoșteați dinainte, sau contactați o persoană apropiată acesteia pentru a verifica situația pretinsă - aceste verificări durează maxim 2-3 minute și vă pot ajuta să preveniți să deveniți victime și să pierdeți sume de bani. Nu transferați bani către conturi comunicate prin aplicații de mesagerie, fără o confirmare suplimentară din partea persoanei, după o comunicare directă”, sunt recomandările Poliției.

Polițiștii subliniază că mesajele de tipul „trimite repede” sau „nu spune la nimeni” sunt semnale clare de înșelăciune. În plus, Poliția recomandă populației să nu distribuie fotografii sau date personale în mod public sau către necunoscuți, întrucât imaginea lor poate fi folosită pentru a crea conturi false.

