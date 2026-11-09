47 de persoane au reușit să păcălească aplicația unui operator de încărcare a mașinilor electrice și au furat curent în valoare de aproximativ 160.000 de lei

Autor: Olivia Andrei
Luni, 09 Noiembrie 2026, ora 12:05
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47 de persoane au reușit să păcălească aplicația unui operator de încărcare a mașinilor electrice și au furat curent în valoare de aproximativ 160.000 de lei
Stație încărcare mașini electrice FOTO Facebook / PPC Blue Romania

47 de persoane sunt cercetate de autorități pentru săvârșirea infracțiunilor de furt și fals informatic, după ce ar fi păcălit aplicația PPC Blue și ar fi încărcat mașini electrice fără să plătească. Suspecții ar fi creat peste 1.100 de conturi false și ar fi provocat un prejudiciu estimat la aproape 160.000 de lei.

Conform anchetatorilor, faptele s-au petrecut în perioada 3 iunie – 30 septembrie 2025. Persoanele vizate au exploatat o vulnerabilitate a aplicației mobile care permitea inițierea unei noi sesiuni de încărcare în interval de 24 de ore de la prima, fără a mai fi necesară o nouă autorizare bancară.

Cum era pusă la cale frauda

Persoanele vizate de anchetă inițiau o primă sesiune de încărcare, autorizată printr-o tranzacție bancară de valoare foarte redusă, care era rapid întreruptă. Imediat după aceea, era pornită o a doua sesiune de încărcare, în care se consumau cantități mari de energie electrică fără ca plata să mai fie procesată corespunzător.

Pentru a pune în practică această fraudă, suspecții au creat 1.114 conturi de utilizator folosind date false (adrese de e-mail temporare, date personale și CNP-uri fictive), asociate cu carduri bancare virtuale emise în afara României.

Investigațiile au arătat că rețeaua nu a folosit conturile doar pentru uz propriu. Acestea erau puse la dispoziția altor șoferi de mașini electrice prin intermediul platformei WhatsApp, în schimbul unor sume de bani mai mici decât tarifele oficiale practicate de operator. Plățile pentru aceste servicii ilegale erau efectuate prin intermediul unor aplicații de transfer de bani.

Cazul este instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) împreună cu polițiștii de la Serviciul de Combatere a Infractorilor Informatici, care au pus în aplicare 30 de mandate de percheziții domiciliare.

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