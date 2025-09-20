Noua tentativă de fraudă pe internet care se propagă în România. Escrocii trimit mesaje referitoare la confirmarea drepturilor de proprietate asupra unei pagini gestionate

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 18:46
563 citiri
Noua tentativă de fraudă pe internet care se propagă în România. Escrocii trimit mesaje referitoare la confirmarea drepturilor de proprietate asupra unei pagini gestionate
O nouă "țeapă" pe internet. Mesajele care-ți pot virusa mobilul și computerul FOTO Pixabay

Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei noi tentative de fraudă în care victimele primesc mesaje aparent oficiale referitoare la confirmarea drepturilor de proprietate asupra unei pagini gestionate.

„A fost semnalată o nouă tentativă de fraudă propagată prin rețelele de social media, în care victimele primesc mesaje aparent oficiale referitoare la confirmarea drepturilor de proprietate asupra unei pagini gestionate. În realitate, formularul transmis victimei este unul fals care redirecționează datele sensibile referitoare la pagină către atacatori, cu scopul deturnării și folosirii acesteia pentru propagarea unor alte tentative de fraudă în viitor,” arată DNSC într-o postare pe propria pagină de Facebook.

Specialiștii DNSC au întocmit o listă cu sfaturi de securitate, destinate utilizatorilor de Internet: nu accesa linkuri din mesaje suspecte, în special de la persoane necunoscute; dacă ai dubii privind situația paginii tale, intră direct pe site-ul oficial al rețelei de socializare, nu prin linkul din mesaj; nu oferi niciodată parole, coduri OTP sau alte date de autentificare prin formulare suspecte; raportează conținutul suspect către DNSC: https://pnrisc.dnsc.ro; fii vigilant, protejează-ți datele și limitează răspândirea tentativelor de fraudă.

Surorile lui Maradona, acuzate de fraudă. Sunt bani mulți la mijloc
Surorile lui Maradona, acuzate de fraudă. Sunt bani mulți la mijloc
Justiţia argentiniană a dispus joi sechestrarea bunurilor a două surori şi ale avocatului lui Diego Maradona, precum şi ale altor trei persoane, pentru gestionarea frauduloasă a mărcii...
Un nou tip de fraudă pe WhatsApp. ”Cei dragi” îți cer de urgență bani!
Un nou tip de fraudă pe WhatsApp. ”Cei dragi” îți cer de urgență bani!
Poliția Română a identificat o nouă metodă de fraudă prin intermediul aplicației WhatsApp. Primele cazuri au fost reclamate în județul Giurgiu, unde conturi false de WhatsApp (poza și...
#frauda, #infractori cibernetici, #DNSC , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Florinel Coman s-a trezit cu ea la usa: ce a facut imediat cum a deschis
Digi24.ro
VIDEO Cum ajuta cultivatorii de lalele din Olanda apararea ucrainenilor in fata dronelor. "Sunt foarte rezistente"
Adevarul.ro
Cum au descoperit ucrainenii baza operatorilor de drone de elita Rubicon. Greseala facuta de televiziunea rusa

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Noua tentativă de fraudă pe internet care se propagă în România. Escrocii trimit mesaje referitoare la confirmarea drepturilor de proprietate asupra unei pagini gestionate
  2. Trump nu va reacționa. Putin crede că poate intensifica atacurile asupra Ucrainei
  3. Un angajat OMV, spion rus desconspirat. „Cârtița” ar fi un est-european naturalizat
  4. „Nu există evacuări”. Comandanții ruși au inventat o nouă modalitate de utilizare a soldaților răniți
  5. Schimbări la autorizarea cabinetelor stomatologice și dotarea minimă a acestora. Colegiul Medicilor Stomatologi transmite clarificări
  6. De la Imperiul Roman la Cazaci: cinci reforme militare care au transformat societăți
  7. Armata ucraineană sfătuiește locuitorii din Kiev să se pregătească pentru atacurile dronelor rusești FPV de mari dimensiuni. „Clasicul sistem antiaerian va fi inutil”
  8. Cum a fost dat de gol un bărbat care avea o aventură cu soacra sa. Drama a ajuns subiect de film. „Cât de cruzi au fost acești doi oameni”
  9. Un port antic din vremea Cleopatrei, descoperit sub apă în Egipt
  10. Amenințări cu toporișca în plină stradă. Ce a făcut un bărbat, după ce iubita sa s-a certat cu o altă femeie