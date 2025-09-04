ANAF investighează o fraudă cu panouri fotovoltaice. În circuit sunt implicate firme fictive, aparent din Bulgaria. Prejudiciul depășește 3 milioane de lei

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF lucrează la o investigație care vizează firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice, anunță ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare.

"Anumite firme importă panouri fotovoltaice pe care ulterior le livrează în Bulgaria către firme fictive, create de persoane care instrumentează întregul circuit fraudulos. Apoi, mărfurile sunt reintroduse în România, dar prin alte firme, controlate de aceleași persoane. Mărfurile sunt ulterior vândute printr-un lanț fictiv de tranzacții în care sunt implicate firme fantomă, care sunt administrate în acte de terți, fără însă a declara veniturile", explică ministrul de Finanțe într-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 4 septembrie 2025.

Potrivit ministrului, investigația DGAF pe acest subiect a început încă din anul 2024.

În cadrul anchetei, au fost confiscate peste 5.500 de panouri fotovoltaice precum și suma totală de peste 1,3 milioane de lei.

Prejudiciul din acest dosar este estimat la peste 3 milioane de lei.

