ANAF investighează o fraudă cu panouri fotovoltaice. În circuit sunt implicate firme fictive, aparent din Bulgaria. Prejudiciul depășește 3 milioane de lei

Autor: Mihai Diac
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 23:03
397 citiri
ANAF investighează o fraudă cu panouri fotovoltaice. În circuit sunt implicate firme fictive, aparent din Bulgaria. Prejudiciul depășește 3 milioane de lei
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare - FOTO Captură video Youtube.com/Guvernul României

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF lucrează la o investigație care vizează firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice, anunță ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare.

"Anumite firme importă panouri fotovoltaice pe care ulterior le livrează în Bulgaria către firme fictive, create de persoane care instrumentează întregul circuit fraudulos. Apoi, mărfurile sunt reintroduse în România, dar prin alte firme, controlate de aceleași persoane. Mărfurile sunt ulterior vândute printr-un lanț fictiv de tranzacții în care sunt implicate firme fantomă, care sunt administrate în acte de terți, fără însă a declara veniturile", explică ministrul de Finanțe într-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 4 septembrie 2025.

Potrivit ministrului, investigația DGAF pe acest subiect a început încă din anul 2024.

În cadrul anchetei, au fost confiscate peste 5.500 de panouri fotovoltaice precum și suma totală de peste 1,3 milioane de lei.

Prejudiciul din acest dosar este estimat la peste 3 milioane de lei.

ANAF și DNA au descoperit o schemă de fraudă cu mașini second-hand, care a generat un prejudiciu de peste 90 de milioane lei. Ce mesaj are ministrul Nazare către ANAF
ANAF și DNA au descoperit o schemă de fraudă cu mașini second-hand, care a generat un prejudiciu de peste 90 de milioane lei. Ce mesaj are ministrul Nazare către ANAF
Inspectori antifraudă de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală ANAF, în colaborare cu procurorii DNA, au descoperit un prejudiciu uriaș, de peste 90 de milioane de lei, într-o schemă...
ANAF ar fi declarat "în inactivitate fiscală" mii de firme, deși acestea aveau angajați și nu aveau datorii către stat. Inspectorii ar fi găsit probleme legate de sediul social
ANAF ar fi declarat "în inactivitate fiscală" mii de firme, deși acestea aveau angajați și nu aveau datorii către stat. Inspectorii ar fi găsit probleme legate de sediul social
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) ar fi declarat "în inactivitate" mii de firme, pe baza unor "Avize Antifraudă" emise la finalul lunii iulie 2025. Potrivit site-ului...
#frauda, #panouri fotovoltaice, #firme, #ANAF, #antifrauda, #Alexandru Nazare , #ANAF
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
De nicaieri: a aflat ca mosteneste aproape un miliard de euro, de la un barbat pe care nu l-a vazut niciodata!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Surpriza de proportii: l-ar fi parasit pe Lamine Yamal dupa doar 13 zile pentru marele rival!
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un mort și doi răniți după o coliziune violentă pe o șosea din Suceava FOTO
  2. Trupele israeliene controlează 40% din orașul Gaza, anunță IDF. "Zilele următoare operațiunile se vor intensifica"
  3. Vor fi sau nu plătiți profesorii pentru ziua de luni dacă vor sta doar în cancelarie? Răspunsul ministrului Educației
  4. ANAF investighează o fraudă cu panouri fotovoltaice. În circuit sunt implicate firme fictive, aparent din Bulgaria. Prejudiciul depășește 3 milioane de lei
  5. Macron, pe făraș? Două treimi dintre francezii chestionați într-un sondaj au afirmat că vor demisia lui
  6. Soldații viitorului. China și Rusia testează limitele modificării genetice în scopuri militare
  7. România și Republica Moldova sunt atacate informațional de Rusia, avertizează Mircea Toma (CNA). "Aștept să fie la fel de vigilente și alte instituții ale statului"
  8. Cea mai secretă bază militară de pe planetă e în Rusia, ascunsă sub cel mai înalt vârf din sudul Uralilor. Ce au aflat americanii despre aceasta?
  9. Trump este „foarte nemulțumit” de achizițiile de petrol rusesc ale țărilor UE, afirmă Zelenski. Un oficial al Casei Albe confirmă
  10. Meduzele forțează închiderea reactorului nuclear

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 124 Israelul ne avertizează că