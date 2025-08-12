Suspiciuni de fraudă uriașă, în mai multe județe, la achiziția microbuzelor școlare cu fonduri din PNRR. Ministrul Investițiilor anunță că va sesiza Parchetul European

Ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru, a anunțat declanșarea unei anchete privind achiziția microbuzelor școlare electrice finanțate prin PNRR, după ce au apărut suspiciuni de prețuri supraevaluate, unele fiind chiar duble în anumite județe. Corpul de Control al ministerului va verifica procedurile și prețurile, iar, în caz de nereguli, vor fi aplicate corecții financiare și sesizate autoritățile competente, inclusiv Parchetul European.

Pîslaru anunță că va trimite Corpul de Control al ministrului pentru a verifica modul în care s-a realizat achiziția de microbuze școlare electrice prin PNRR, după apariția unor informații că în unele județe aceasta s-ar fi făcut la un preț dublu.

El spune că nu se poate vorbi despre modernizarea României și investiții pentru viitorul copiilor dacă ”banii europeni sunt folosiți incorect sau chiar furați”.

”Voi trimite Corpul de Control al ministrului pentru a verifica în detaliu cum au fost realizate aceste achiziții: procedurile, prețurile plătite, criteriile tehnice și modul în care au fost respectate regulile de utilizare a fondurilor europene. Voi solicita clarificări imediate autorităților implicate, iar dacă vor fi constatate nereguli, acestea vor fi urmate de corecții financiare și, acolo unde este cazul, sesizarea Parchetului European condus de Laura Codruța Kövesi, organismul independent responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a autorilor infracțiunilor împotriva bugetului UE”, a precizat ministrul Dragoș Pîslaru.

El a mai spus că fondurile europene sunt un bun public și fiecare euro trebuie să fie cheltuit corect, transparent și în interesul oamenilor.

”Nu voi tolera niciun abuz”, a adăugat ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru.

Publicația Reporter de Iași a scris, luni, că o firmă din Prahova a obținut peste 50 la sută din contractele de livrare microbuze școlare electrice la nivel național.

La secțiunea ”anunțuri de atribuire” din sistemul electronic de achiziții publice (SEAP), Aveuro Internațional figurează cu cel puțin 35 de contracte în valoare de peste 135 de milioane de euro, susțin jurnaliștii.

”Capacul este uriaș: Aveuro a luat microbuze, în special Ford, pe care le-a carosat, costul total fiind de sub 100.000 de euro/mașină. Și apoi le-a dat în județe, unele prețuri fiind mai mult decât duble. Spre exemplu, la Iași a adus 26 de microbuze la un preț per exemplar de 202.800 euro fără TVA. Recordul e la Olt: 262.000 euro/mașină. Același microbuz pe care Aveuro l-a adus la Iași cu 1.014.000 lei a costat la Brașov doar 743.000 lei. Cu prețul adjudecat la Brașov, județul Iași ar fi cumpărat 35 de microbuze școlare electrice față de doar 26 câte a luat, în condițiile în care furnizor a fost aceeași firmă, Aveuro Internațional. Deci, Iașiul e pe gaură cu nouă microbuze. În euro, asta înseamnă că fiecare microbuz de la Iași a fost cu 54.000 euro mai scump decât la Brașov”, se arată în ancheta Reporter de Iași.

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a declarat, luni, că proiectul achiziționării microbuzelor electrice a fost finanțat prin PNRR și că a fost realizat în mod transparent.

Costel Alexe a mai precizat că ”președintele Consiliului Județean Iași nu intervine în procedurile de achiziție publică, care sunt organizate exclusiv de specialiștii din aparatul de specialitate al instituției, în baza legislației în vigoare și a ghidurilor specifice finanțărilor din fonduri europene, în acest caz PNRR”.

