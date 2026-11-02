Fenomenul fraudelor online ia amploare. 65% dintre români au întâlnit în ultimul an cel puțin o metodă de înșelătorie online. Copiii, cei mai ușor de păcălit

65% români au întâlnit în ultimul an cel puţin o formă de fraudă sau conţinut înşelător pe platformele sociale FOTO Canva Pro

Nouă din zece români utilizează cel puțin o dată pe săptămână platformele de socializare și creare/distribuire de conținut, iar 65% spun că au întâlnit în ultimul an cel puțin o formă de fraudă sau conținut înșelător, cele mai frecvente fiind dezinformarea și informațiile false, potrivit unui studiu realizat de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).

În medie, românii petrec 4 ore și 19 minute pe zi online, în rândul tinerilor ajungându-se chiar și la peste cinci ore pe zi.

”Există o conștientizare ridicată a principalelor riscuri, dar aceasta nu acoperă în mod uniform toate consecințele utilizării online. Fraudele financiare, dezinformarea, phishing-ul și grooming-ul sunt percepute ca fiind riscante de aproximativ 72–73% dintre respondenți. În schimb, tinerii de 14–17 ani conștientizează într-o măsură mai redusă o serie de consecințe ale utilizării platformelor, inclusiv afectarea altor persoane prin distribuirea informațiilor false, reducerea interacțiunilor față în față sau utilizarea datelor personale pentru profilare și publicitate”, potrivit studiului ”Utilizarea platformelor online – persoane fizice”, realizat de ANCOM, în luna august.

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Platformele cel mai des utilizate sunt platformele de socializare și creare/distribuire de conținut - 89% dintre respondenți le utilizează cel puțin de 1-2 ori pe săptămână (75% utilizându-le zilnic sau aproape zilnic), platformele de căutare și informare – 82%, și platformele video /music streaming – 80%.

Datele raportului arată că 65% dintre respondenți au întâlnit în ultimul an cel puțin o formă de fraudă sau conținut înșelător, cele mai frecvente fiind dezinformarea și informațiile false (51%), deepfake-urile (38%), conturile false/impersonarea (33%) și phishing-ul (31%). În același timp, doar 52% se consideră informați cu privire la riscurile utilizării platformelor online, iar numai 12% se consideră foarte bine informați.

Respondenții petrec, în medie, 4 ore și 19 minute pe zi online, principalele activități fiind comunicarea (96%), divertismentul (92%) și socializarea/rețelele sociale (92%). Expunerea este deosebit de ridicată în rândul tinerilor de 14–24 de ani, care depășesc 5 ore de utilizare zilnică.

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Conștientizarea siguranței online se traduce în măsuri concrete, dar nu întotdeauna într-un comportament constant de protecție.

”68% dintre respondenți declară că verifică și, dacă este necesar, modifică setările de confidențialitate și securitate ale conturilor, iar 40% utilizează autentificarea în doi pași. Totuși, verificarea acestor setări este realizată cel mai frecvent doar ocazional: 32% o fac o dată la câteva luni, iar 22% mai rar de o dată pe an. Pentru 14%, verificarea are loc o singură dată, la crearea contului sau instalarea aplicației”, se precizează în studiu.

Protejarea datelor personale este o preocupare mai vizibilă decât gestionarea proactivă a securității conturilor. Limitarea informațiilor personale publicate online este menționată de 43% dintre respondenți, în timp ce utilizarea autentificării în doi pași ajunge la 40%. Utilizatorii recurg într-o măsură mai mare la măsuri de control asupra informațiilor pe care le fac publice, în timp ce măsurile tehnice de securizare a accesului la conturi sunt adoptate de o proporție mai redusă.

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Doar 34% dintre părinți limitează accesul copiilor

În cazul protecției copiilor, utilitatea instrumentelor este mai larg recunoscută decât utilizarea lor efectivă.

”70% dintre respondenți consideră funcțiile de control parental și setările de siguranță oferite de platforme ca fiind destul de sau foarte utile. Cu toate acestea, o treime dintre minori declară că părinții nu utilizează măsuri de control parental, iar doar 34% dintre părinți menționează utilizarea unor măsuri precum limitarea timpului de acces, funcțiile de control parental sau verificarea/monitorizarea conținutului accesat”, se menționează în document.

Realizatorii studiului arată că abordarea preferată de părinți este una bazată mai degrabă pe dialog decât pe control tehnic. Jumătate dintre părinți discută cu copiii despre siguranța online, fraude, hărțuire și protecția datelor personale, în timp ce măsurile de monitorizare sau limitare a utilizării sunt mai puțin frecvente.

”În acest context, protecția minorilor pare să se bazeze în primul rând pe informare și responsabilizare, instrumentele tehnice având un rol secundar. Acceptarea utilizării platformelor de către minori este relativ ridicată și este mai evidentă în cazul adolescenților. 52% dintre părinții responsabili de stabilirea regulilor de utilizare au fost de acord cu crearea unui cont de către copil, proporția fiind mai mare în cazul copiilor cu vârste între 12 și 17 ani”, potrivit datelor studiului.

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În paralel, jumătate dintre minorii participanți afirmă că au solicitat acordul părintelui/tutorelui la crearea unui cont pe o rețea socială, ceea ce indică existența unui anumit mecanism de mediere parentală, chiar dacă acesta nu este în mod necesar dublat de utilizarea instrumentelor tehnice de control.

Per ansamblu, rezultatele indică un decalaj între conștientizare și aplicarea sistematică a măsurilor de siguranță. Atât în cazul utilizatorilor adulți, cât și în protecția minorilor, există recunoașterea importanței securității și confidențialității, însă practicile preventive sunt mai puțin constante. Direcția principală care se conturează este trecerea de la măsuri punctuale – adoptate la crearea contului sau în urma unei preocupări concrete – către practici regulate de verificare, actualizare și monitorizare a siguranței online, potrivit concluziilor studiului.

Utilizarea internetului

Utilizarea internetului este consistentă la nivelul populației, timpul mediu fiind de 4 ore și 19 minute pe zi, aproape trei sferturi dintre respondenți nefolosind instrumente de monitorizare a timpului petrecut pe internet.

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Cei care nu folosesc instrumente de monitorizare utilizează internetul mai puțin decât cei care folosesc astfel de instrumente (4h și 8 min comparativ cu 4h și 45 min în cazul celor care folosesc instrumentele pentru ei și 4h și 54 min în cazul celor care folosesc instrumentele de monitorizare pentru alți membri ai familiei), susțin realizatorii studiului.

Tinerii de 14–24 de ani înregistrează cele mai ridicate niveluri de utilizare (peste 5 ore în medie pe zi), în timp ce timpul petrecut online scade progresiv odată cu înaintarea în vârstă. În același timp,, diferențele între femei și bărbați sunt nesemnificative. Principalele scopuri în utilizarea internetului constituie comunicarea cu alte persoane (mesaje, apeluri audio/video) – pentru 96% dintre respondenți, divertisment (filme, muzică, jocuri, videoclipuri) – 92% și socializarea și utilizarea platformelor social media – 92%.

Potrivit datelor din studiu, o pondere mare (75%) utilizează internetul pentru informare (citirea știrilor, căutarea de informații, documentare) și cumpărături (produse și servicii), însă aceasta scade semnificativ în rândul tinerilor (14-17 ani – 47% pentru informare, respectiv 62% pentru cumpărături online), se precizează în document.

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Studiul a fost realizat la comanda ANCOM, prin interviuri online (CAWI), și s-a desfășurat în perioada 4 august – 1 septembrie 2026. Eșantionul de 1.450 de respondenți cuprinde persoane de peste 14 ani care au utilizat platforme online în ultimele 12 luni și au fost implicate în decizia de utilizare a acestora.

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