Nereguli în serie la alegeri în Bihor. Rromi aduși la vot și asistați în cabine de angajații Primăriei

Scandaluri și nereguli în serie însoțesc, la fiecare patru ani, votarea în comuna Lugașu de Jos, județul Bihor.

Poliția și Biroul Electoral de Circumscripție al localității au fost sesizate că angajați ai Primăriei organizează transportarea rromilor la secțiile de votare, intră cu aceștia în cabinetele de vot și îi ajută să pună ștampilele pe buletinele de vot, dar și că din secția de votare organizată în satul primarului UDMR a dispărut una dintre cele cinci ștampile cu mențiunea VOTAT, relatează ebihoreanul.ro.

Acuzele privind neregulile care au loc în cadrul procesului electoral în comuna Lugașu de Jos au fost sesizate de candidata PNL la funcția de primar, Loredana Berzovan, care a declarat că le-a reclamat atât Biroului Electoral comunal, cât și Poliției.

"Am sesizat că grupuri de locuitori din colonia de rromi din Urvind sunt transportate organizat la secțiile de votare de către angajați ai Primăriei. La fel s-a întâmplat și la alegerile din trecut. Am sunat la 112, iar un echipaj de Poliție a confirmat că se transportă aceste persoane la votare", a spus Berzovan.

Aceasta a sesizat și faptul că rromii, dar și unele persoane vârstnice, sunt însoțite în cabinetele de votare tot de către angajați ai Primăriei, sub pretextul că nu văd și nu pot vota singuri.

"Unii au fost aduși la secțiile de votare de angajați ai Primăriei, alții au venit singuri la secții și au declarat că nu văd. Angajați ai Primăriei care sunt personal auxiliar în Birourile secțiilor de votare au intrat cu ei în cabinele de vot, astfel că în cazul acestor persoane nu mai este vorba despre vot secret", a spus candidata PNL.

Contactat de BIHOREANUL, președintele Biroului Electoral de Circumscripție Lugașu de Jos, procurorul George Sas, a confirmat că "am primit ceva sesizări încă de la ora 8 dimineața".

În ce privește transportarea alegătorilor rromi, Sas a afirmat că nu BEC a primit reclamația, iar cu privire la asistarea lor în cabinele de vot a declarat:

"Am înțeles că (n.r. – persoanele respective) au prezentat niște acte medicale. Am întrebat dacă au ajuns în secțiile de votare, unii au ajuns singuri, alții cu aparținători, iar în secții au cerut să fie asistați în cabine."

Sas a confirmat, de asemenea, dispariția unei ștampile cu mențiunea VOTAT.

"La ora 8.45, împreună cu locțiitorul BEC, m-am prezentat la secția de votare din Urvind și mi-a spus doamna președintă că a primit înapoi o ștampilă fără guma cu mențiunea VOTAT. Am constatat starea de fapt, am întocmit un proces-verbal și le-am spus să continue votarea cu celelalte ștampile, și am anunțat Poliția, care a întocmit un dosar penal pentru furt", a mai spus președintele Biroului Electoral local.