Care este campionatul de fotbal cu cea mai mare frecvenţă de penalty-uri acordate

Prima ligă egipteană este campionatul cu cea mai mare frecvenţă a penalty-urilor acordate, potrivit statisticii publicate de Observatorul Fotbalistic CIES, în timp ce primul eşalon din România ocupă locul 37.

În acest studiu, care include 75 de ligi din întreaga lume în legătură cu penalty-urile dictate de arbitri de la 1 ianuarie 2020, prima divizie din Egipt ocupă primul loc, cu o frecvenţă de o lovitură de pedeapsă la fiecare 172 de minute (minutele adiţionale nu sunt incluse), medalia globală fiind de 271 de minute.

Prima ligă saudită (Saudi Pro League) ocupă locul secund în acest top, cu un penalty acordat la fiecare 178 de minute, iar prima ligă rusă este a treia, cu un penalty la fiecare 187 de minute. Din cele mai importante cinci campionate europene, Serie A are cea mai mare frecvenţă, de un penalty la fiecare 235 de minute. La polul opus se află primele două ligi japoneze, J1 League (la fiecare 520 de minute) şi J2 League (la fiecare 613 minute), precum şi eşaloanele doi, trei şi patru din Anglia (Championship, League One, League Two).

Superliga României se află pe locul al 37-lea, cu un penalty la fiecare 258 de minute.

În privinţa transformării penalty-urilor, România are un procentaj de 80%, cu care ocupă locul 20, media globală fiind de 77,1%.

Cel mai bune procentaj este deţinut de Franţa (Ligue 1) şi Qatar Stars League, cu 82,2%, în timp ce la capătul opus se află Africa de Sud (71,4%). Un procentaj redus se remarcă şi în ligile iberice, 73,4% în prima ligă portugheză şi 74,9% în prima ligă spaniolă.

Frecvenţa cu care sunt acordate penalty-urile

1. Premier League (Egipt) 172 minute

2. Pro League (Arabia Saudită) 178

3. Premier Liga (Rusia) 187

4. Botola Pro (Maroc) 188

5. Pro League (EAU) 193

6. Liga Pro (Ecuador) 194

7. Premier Liga (Ucraina) 197

8. Primera Division (Peru) 207

9. Stars League (Qatar) 209

10. Liga MX (Mexic) 212

.......................................

37. Superliga (România) 258

...

Procentajul de transformare a penalty-urilor

1. Ligue 1 (Franţa) 82,2%

2. Stars League (Qatar) 82,2%

3. J1 League (Japonia) 82,1%

4. Süper Lig (Turcia) 82,1%

5. Challenge League (Elveţia/2) 81,9%

6. CSL (China) 81,6%

7. Eredivisie (Olanda) 81,5%

8. Veikkausliiga (Finlanda) 81,4%

9. K League 1 (Coreea de Sud) 81,4%

10. Serie A (Italia) 81,3%

........................................

20. Superliga (România) 80%