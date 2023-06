Una dintre cele mai cunoscute melodii din lume, „Bohemian Rhapsody”, ar fi putut avea un alt titlu: la ce se gândise Freddie Mercury

Manuscrisul „Bohemian Rhapsody”, melodie cântată de formaţia Queen, sugerează că Freddie Mercury s-a gândit să dea imnului său un titlu diferit: „Mongolian Rhapsody”, scrie CNN.

Descoperirea a fost făcută în urma apariţiei unei folio de 15 pagini de versuri, linii vocale şi armonii scrise de mână de cântăreţ în timp ce compunea hitul său. Aproape de partea de sus a unei pagini introductive, Mercury pare să fi tăiat cuvântul „mongolian” înainte de a-l înlocui cu faimosul „bohemian”.

Versurile nefinalizate dezvăluie alte idei care au fost aparent abandonate sau reproiectate, inclusiv versuri alternative, cum ar fi „Time for good-byes now, is this reality”.

În altă parte, o versiune necunoscută a versurilor care încep cu „Mama, just killed a man”, era în schimb „Mama, there’s a war began; I’ve got to leave tonight”.

O altă pagină prezintă o abundenţă dezordonată de cuvinte şi fraze, dintre care unele au apărut în melodia finală, inclusiv „Galileo”, „Bismillah” şi „Fandango” (în timp ce altele precum „Matador” şi „Belladona” nu au fost păstrate).

Queen a înregistrat „Bohemian Rhapsody” în 1975. A continuat să devină hitul definitoriu al trupei, dominând topurile din ţări din întreaga lume - inclusiv Marea Britanie, unde a fost vândut în peste 2,6 milioane copii şi rămâne al treilea cel mai bine vândut single din toate timpurile.

Manuscrisul se numără printre cele aproximativ 1.500 de bunuri personale ale cântăreţului care urmează să fie licitate la Sotheby’s din Londra. Se aşteaptă să atingă între 800.000 de lire sterline şi 1,2 milioane de lire sterline (995.000 de dolari până la 1,5 milioane de dolari) atunci când va fi licitat în septembrie.

Obiectele sunt puse în vânzare de prietena apropiată a lui Mercury, Mary Austin, care a moştenit cea mai mare parte a averii sale şi a avut grijă de fosta sa casă din Londra - şi de conţinutul acesteia, inclusiv de versurile nefinalizate - după moartea sa în 1991.