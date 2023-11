Formula 1: organizatorii cursei de la Las Vegas s-au umplut de rușine. O gaură a apărut pe circuit / Șeful Ferrari: "E inacceptabil"

Prima sesiune de antrenamente a fost oprită după ce Carlos Sainz a trecut cu mașina peste o gaură apărută în circuit.

Cursa de la Las Vegas a fost intens mediatizată de promotorii Formulei 1, fiind prezentată ca fiind ceva nemaivăzut.

Dar castelul s-a năruit după prima sesiune de antrenamente, când Carlos Sainz a dat cu bolidul peste o gaură apărută în circuit și totul s-a oprit.

Mașina lui Sainz a suferit avarii, iar bossul Ferrari Frederic Vasseur nu a fost mulțumit: Ne costă o avere să o reparăm. E innaceptabil

”În urma inspecției am ajuns la concluzia că a cedat cadrul de beton din jurul unui capac de canalizare. Acum trebuie să verificăm toate celelalte capace de canalizare, ceea ce va dura.

Vom discuta cu echipa de ingineri de la circuitul local pentru a estima cât timp va dura și vom reveni cu o actualizare, în caz că vor exista modificări de program”, se precizează într-un comunicat, remis de Federația Internațională de Automobilism, FIA.

A doua sesiune de antrenament va începe la ora locală 02.00 AM și va fi prelungită la 90 de minute.

The moment Carlos Sainz hit a drain cover on the Las Vegas strip, causing FP1 to be cancelled 👀 pic.twitter.com/KIMbuZoteY

Issues have now been identified with multiple drains around the Las Vegas circuit. pic.twitter.com/14fmenExys

The damage caused to Carlos Sainz's Ferrari was so severe it was possible to see the road through the cockpit 😲

(h/t @tgruener) pic.twitter.com/kfJkeO1c3A