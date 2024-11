O fregată rusă, cu rachete hipersonice Zircon, a intrat în Oceanul Atlantic. Marina britanică o urmărește. Care este misiunea navei cu care Putin amenință NATO VIDEO

O fregată rusă, echipată cu rachete de croazieră hipersonice de nouă generație, a intrat în Oceanul Atlantic, după efectuarea unor exerciții în Canalul Mânecii, au relatat marți agențiile de presă ruse, citate de Reuters.

Echipajul fregatei echipată cu rachete antinavă hipersonice Zircon (Țirkon) a efectuat o serie de exerciții de combatere a terorismului, respingând atacuri cu drone aeriene și maritime din partea unui inamic imaginar, au specificat agențiile de stat rusești.

„Fregata Amiral Golovko din cadrul Flotei Nordului a încheiat traversarea Canalului Mânecii și continuă în prezent să efectueze misiuni în zone desemnate în Oceanul Atlantic”, citează agenția de presă RIA Novosti un comunicat al serviciului de presă al Flotei Nordului.

The crew of the Gorshkov-class frigate Admiral Golovko (Pr. 22350) carried out ASW and anti-aircraft exercises during the passage of the English Channel and also conducted a training rescue operation with the use of Ka-27 helicopters.

