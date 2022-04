Propunere neasteptata pentru alegerile FRF: Castiga la pas!

Dumitru Dragomir, fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a revenit cu noua propunere surprinzatoare pentru alegerile de la FRF.

"Corleone" sustine ca fostul capitan al nationalei Romaniei, Cristian Chivu, ar fi marele favorit in cursa electorala daca ar lua decizia de a candida.

"El trebuie sa vina presedinte la Federatie. La seriozitatea lui, nu e patat, nu e condamnat... Chivu, daca ar concura acum, daca se inscrie in cursa pentru Federatie, castiga la pas! Castiga si acum, si in viitorii patru ani, si in viitori opt ani, pentru ca el e nepatat, nu face parte din nicio gasca si nu este dirijat", a spus Dragomir la Dolce Sport.

Nu este prima data cand fostul presedinte al Ligii vine cu asemenea propuneri neasteptate. In trecut, el il propunea pe Anghel Iordanescu pentru functia de presedinte al FRF.

Interesant este faptul ca actualul fundas al lui Inter Milano face parte din echipa unui candidat la alegeri, Chivu alaturandu-se proiectului lui Gica Popescu.

Daca "Baciul" va castiga alegerile, Cristi Chivu se va ocupa de departamentul de relatii internationale al Federatiei.

In momentul de fata, fundasul este legitimat la Inter Milano, echipa de care mai este legat prin contract pana la finalul sezonului.

Alegerile pentru postul de presedinte al FRF vor avea loc in data de 5 martie.

M.D.

