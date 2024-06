Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, le-a transmis, marţi, 4 iunie, membrilor afiliaţi, în cadrul Adunării Generale, că unul dintre obiectivele instituţiei pe care o conduce este ca echipa naţională să îşi consolideze poziţia în primele 20 de selecţionate ale Europei.

"Am trecut deja de jumătatea celui de al doilea ciclu strategic, viziunea noastră a rămas neschimbată. Vrem să ne consolidăm poziţia în primele 20 de echipe naţionale ale Europei şi vrem să fim organizaţia cu cel mai puternic impact social în România. Dacă până acum ne-am aflat cu toţii în tranşeele construcţiei performanţei, după meciul cu Elveţia, am simţit cu toţii că tot acest efort a meritat, am simţit că am câştigat cu toţii. Pentru că am perseverat împreună, ne aşteaptă în această vară o bucurie, o emoţie pe care nu o poţi împărtăşi decât atunci când o trăieşti cu adevărat şi anume prezenţa la acest turneu final, care are un rol extrem de important", a afirmat Burleanu în cadrul Adunării Generale a FRF care a avut loc la Casa Fotbalului.

El a menţionat totodată şi realizările administraţiei pe care o conduce din ultima perioadă.

"Am reuşit să dărâmăm împreună foarte multe prejudecăţi şi să schimbăm întreaga cultură a structurilor fotbalului, şi acest lucru reprezintă cel mai bun răspuns pe termen lung. Astăzi înregistrăm cel mai mare număr de copii de după Revoluţie care joacă fotbal, avem de peste patru ori mai mulţi copii care joacă fotbal astăzi în România. Cluburile din Liga I şi-au majorat investiţiile de peste şase ori în ultimii şase ani la propriile academii, iar anul acesta suntem aproape la acelaşi nivel în ceea ce priveşte numărul de spectatori ca în anii '90. Românii au revenit din nou pe stadioane. În ceea ce priveşte infrastructura am inaugurat în ultimii ani opt stadioane noi", a spus preşedintele FRF.

Adunarea Generală a Federaţiei Române de Fotbal a avut loc, marţi, la Casa Fotbalului, în prezenţa a 239 de membri afiliaţi, din totalul de 278.