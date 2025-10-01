Cristi Balaj, suspendat de FRF după ce a trecut la jigniri și amenințări

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 17:47
Cristi Balaj. Foto: Facebook / Cristi Balaj

Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a hotărât suspendarea președintelui CFR Cluj, Cristian Balaj, ca urmare a incidentelor de la meciul cu FCSB.

Balaj a fost suspendat două jocuri și a primit o penalitate sportivă de 6.000 de lei pentru comportare jignitoare ori amenințare la adresa oficialilor de joc.

Din același motiv, Cristian Pistol, magazioner FC FCSB, a fost suspendat două jocuri și penalizat cu 4.500 lei.

Tot miercuri, jucătorul echipei Universitatea Craiova, Nicușor Bancu, a fost suspendat două etape și penalizat cu 5.000 de lei ca urmare a eliminării de la meciul cu Dinamo.

Alte decizii ale Comisiei de Disciplină:

FC Rapid 1923 SA vs. AFC Hermannstadt – Incidente - În temeiul art. 82 alin 1 pct. 1 și 3 și art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul FC RAPID cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

AFC Unirea 04 Slobozia vs. ACS Petrolul 52 – Incidente - În temeiul art. 54.2 și 6 din RD se sancționează clubul ACS Petrolul 52, cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

AFC Hermannstadt vs. FC Argeș – Incidente - În temeiul art. 21.pct.2 din ROAF, raportat la art. 83.18 din RD, se sancționează clubul CAMPIONII FC Argeș cu penalitate sportivă de 2.000 lei.

AFC UTA Arad vs. FK Csikszereda - Eliminare jucător COMAN Marius Cătălin (UTA), Incidente - În temeiul art. 63.1.g și 2.1 din RD, se sancționează jucătorul COMAN Marius Cătălin cu suspendare pentru o etapă și penalitate sportivă de 740 lei.

FC METALOGLOBUS vs. AFC Botoșani - Eliminare jucător AGGOUN Tarek (Metaloglobus) - În temeiul art. 63.1.e și 2.1 din RD, se sancționează jucătorul AGGOUN Tarek cu suspendare pentru o etapă și penalitate sportivă de 740 lei.

