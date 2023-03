FRF are un nou sponsor

Federaţia Română de Fotbal a anunţat încheierea unui contract de sponsorizare cu o casă de pariuri care va susţine Echipa Naţională de seniori şi loturile Under 21 şi Under 20.

Parteneriatul dintre FRF şi Casa Pariurilor se întinde pe o perioadă de patru ani, cu posibilitate de prelungire, şi are drept obiectiv principal dezvoltarea fotbalului românesc şi susţinerea tinerilor de valoare până la marea performanţă.

În cadrul parteneriatului, Casa Pariurilor va fi sponsor oficial al Echipei Naţionale de seniori şi al loturilor Under 21 şi Under 20, cu implicare în activităţile de promovare a fotbalului în România şi sprijinirea tinerelor talente, conform frf.ro.

“Sunt încântat să anunţăm acest parteneriat cu Casa Pariurilor, care are o viziune similară cu FRF în ceea ce priveşte dezvoltarea fotbalului românesc şi susţinerea tinerilor de valoare până la marea performanţă. Casa Pariurilor este un operator de pariuri responsabil şi integru, iar acest parteneriat va promova fotbalul curat şi valorile noastre comune. Strategia de business a FRF are ca obiectiv creşterea valorii fotbalului românesc prin dezvoltarea infrastructurii şi a competiţiilor de fotbal, iar acest parteneriat se înscrie în această strategie şi va sprijini eforturile FRF de a creşte sănătos tinerii fotbalişti cu potenţial pentru a ajunge la performanţa maximă, mai ales în contextul actual, când am prioritizat implementarea Strategiei Tehnice a FRF, ce pune în centru jucătorul de fotbal”, a declarat Răzvan Burleanu, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal.

“FEG România e foarte mândră să anunţe că, de azi, CASA Pariurilor este noul sponsor oficial al echipei naţionale de fotbal, precum si al U20 şi U21. Casa Pariurilor este de mult pe piaţa din România şi de-a lungul timpului a susţinut şi a promovat valorile fotbalului naţional. Acest parteneriat important cu FRF ne oferă o mare oportunitate de a ne consolida brandul atât în retail, cât şi în mediul digital şi de a ne continua asocierea cu fotbalul, cel mai iubit sport de români. Aş dori să îi mulţumesc personal lui Răzvan Burleanu şi tuturor celorlalţi implicaţi care au făcut posibil acest parteneriat. Cu toţii lucrăm din greu acum pentru a oferi o mulţime de iniţiative interesante tuturor suporterilor. Parte a grupului Fortuna Entertainment Group, care este alături de tricolori încă din 2017, Casa Pariurilor va susţine Echipa Naţională de seniori şi loturile Under 21 şi Under 20 în drumul lor spre atingerea obiectivelor propuse, într-un parteneriat care îmbină sportul şi jocul responsabil”, a declarat Carlo di Maio, General Manager Fortuna Entertainment Group.

