De rasul Europei. Ca la noi la nimeni. Federatia si Liga se bat la TAS pentru implementarea sistemului VAR

"Sa vedem daca se poate sa ne ducem la TAS intr-un fel sau altul, pentru ca noi nu avem cum sa facem aceasta cheltuiala pe lege si atunci vedem ce se intampla, nu o sa stam asa", a declarat, joi, presedintele LPF, Gino Iorgulescu , intr-o conferinta de presa."In momentul acesta, ne-am adresat FIFA pentru o mediere la nivel institutional. Daca nu vom ajunge la un numitor comun vom ajunge intr-o situatie ingrata, pe care ne-o asumam, sa solicitam interventia TAS, sa oblige FRF sa-si faca treaba. Daca nu se va rezolva problema, cred ca e mai necesar sa avem VAR decat sa evitam aceasta situatie ingrata", a punctat secretarul general al LPF, Justin Stefan.Joi, la sediul LPF, presedintii cluburilor din Liga I s-au intalnit pentru a discuta pasii de urmat in vederea introducerii asistentei video pentru arbitraj in Liga I, dupa ce FRF a refuzat sa plateasca suma de aproximativ 550.000 de euro pentru pregatirea arbitrilor VAR. Iorgulescu va merge la FRF sa incerce sa-l convinga pe presedintele Razvan Burleanu sa deblocheze situatia."A fost o intrunire a LPF in care am vrut sa informam ce se intampla cu sistemul VAR. Am vrut sa lamurim cu cluburile in ce situatie suntem. Am tras o concluzie de la aceasta intrunire, sa mai facem un drum la federatie, sa mai facem o intalnire cu reprezentantul drepturilor TV si cu domnul Burleanu, sa incercam sa deblocam aceasta situatie. Asta (n.r. - cine va plati instruirea arbitrilor) este problema cea mare a federatiei, pentru ca nici regulamentele, nici din punct de vedere juridic nu avem voie noi sa platim ceva ce nu este in subordinea noastra sau in organizarea noastra. Nu e in atributiile LPF plata acestor arbitri pentru scolarizarea lor, in vederea sistemului VAR", a spus seful LPF.Stefan a explicat ca, legal, LPF nu poate plati pregatirea arbitrilor. Liga este insa pregatita din punct de vedere tehnic pentur introducerea VAR, a spus el."In 2019, a aparut oportunitatea de a fi accesate anumite fonduri de la FIFA pe programul Forward 2.0, dar din pacate FRF nu a considerat VAR-ul o prioritate, astfel incat a folosit fondurile pentru alte proiecte. E alegerea dansilor. LPF are sarcina de a furniza tehnologia si operarea ei, iar FRF are sarcina de a furniza pregatirea arbitrilor VAR. LPF nu si-a dorit niciodata sa conduca acest proiect, a dorit sa se ocupe doar de sarcinile care ii reveneau.Nu am impus niciodata FRF sa existe un manager de proiect in zona de formare a arbitrilor pentru VAR. Am propus, la fel ca in Germania, sa existe o conducere bicefala, FRF, prin domnul Deaconu, sa coordoneze partea de formare a arbitrilor, iar LPF, mai intai prin domnul Pongratz si ulterior prin venirea domnului Avram sa organizam partea de tehnologie. In ceea ce priveste partea de tehnologie, lucrurile sunt rezolvate.In urma discutiilor pe care le-am purtat azi dimineata cu mai multi parteneri, nu avem doar doua masini VAR, ci avem patru masini VAR, doua care sunt echipate complet si care pot furniza serviciul VAR incepand din acest moment si inca doua, care vor fi echipate de indata ce se va incheia o intelegere intre FRF si LPF si se va stabili ce are de facut fiecare. Au fost voci in spatiul public care au spus ca trebuie sa platim noi aceste cheltuieli.Nu e vorba de cine poate, cine nu poate sau cine trebuie sa le plateasca. Ci e vorba de ce spune legea, iar legea e foarte clara cand vine vorba de formarea arbitrilor. Aceste cheltuieli trebuie suportate de FRF. Nu e vorba de o negociere. In situatia in care nu se va ajunge la un numitor comun, in cadrul intalnirii de azi au fost desemnati mai multi reprezentanti care sa se prezinte in cel mai scurt termen la FRF si sa comunice inca o data nu pozitia cluburilor, ci ce are de facut fiecare. Ne deranjeaza faptul ca pentru FRF arbitrajul VAR nu este o prioritate.Suntem cu totii martorii unor arbitraje care influenteaza clasamente, rezultate si eu cred ca FRF ar trebui sa fie primul for interesat de rezolvarea acestei probleme, pentru ca noi nu suntem altceva decat victime. Si noi, si cele 16 cluburi . Cu siguranta, nu vom face nimic care este in afara dispozitiilor, normelor juridice in vigoare. Nu vom cadea in capcana de a prelua noi cheltuielile altora", a spus el.Project manager pentru VAR din partea LPF a fost numit fostul arbitru Vasile Avram , care a avansat ideea ca la unele meciuri din play-off si play-out sa fie VAR cu dotarea tehnica existenta si cu cele doua brigazi de arbitri VAR, certificate de UEFA "Proiectul VAR reprezinta coeziunea intre doua elemente distincte, partea tehnica si partea legata de arbitraj. Partea tehnica este suportata de LPF, iar partea de arbitraj este exclusiv in atributiile FRF. Nimeni nu isi doreste sa preia vreo atributie de la FRF in ceea ce priveste, pregatirea, evaluarea, delegarea, promovarea arbitrilor. Lucrurile acestea nu sunt de interes pentru LPF. Tinand cont ca avem doua masini pregatite pentru Liga I, ca Romania are doua stadioane pregatite, deja omologate international, pe care deja s-au jucat meciuri cu VAR si doua brigazi de arbitri, cele conduse de Ovidiu Hategan si Istvan Kovacs, care au certificare VAR, studiem posibilitatea ca sa avansam foarte repede (n.r. - ca unele meciuri sa fie cu VAR). In acest moment una dintre brigazi poate fi pe teren, iar cealalta poate fi in cabina VAR", a afirmat Avram.El a precizat ca efortul financiar al LPF este consistent in acest proiect de implementarea a asistentei video."Acele persoane care sunt in VAN-urile VAR, cei doi arbitri si tehnicianul, cluburile trebuie sa suporte baremurile arbitrilor. In Europa se practica un procent din baremul arbitrului de centru. Este vorba de sute de mii de euro in fiecare an. Acel tehnician care intra in acele VAN-uri si care este suportul tehnic pentru arbitri trebuie platit si de asemenea este vorba de sute de mii de euro pe an", a declarat fostul arbitru."Liga a reusit sa identifice furnizori de echipament in valoare de 800.000 de euro, dupa care vor mai exista costuri de 7-800.000 de euro, costuri care tin de partea serviciii, respectiv arbitri VAR plus opratorul de servicii VAR, cel care trebuie sa asigure asistenta tehnica", a adaugat Stefan."Anul acesta, costul pentru baremurile arbitrilor din partea ligii se duce la un 1,2 milioane de euro. Daca ceilalti din cabine sunt la jumatate, faceti o socoteala! LPF ajunge sa plateasca doua milioane la FRF pentru arbitri", a completat Iorgulescu.Intrebat cand se vor juca meciuri cu VAR cel mai devreme, Iorgulescu a raspuns: "Scolarizarea arbitrilor dureaza cel putin sase luni, daca deblocam situatia, in sase-opt luni putem avea VAR. Pentru niste meciuri din play-off, play-out, daca ni se da acea aprobare poate putem sa folosim acele doua brigazi ca sa jucam cu VAR.Ma gandesc ca la niste meciuri foarte importante sa implementam acest VAR daca se poate, daca nu, asteptam cand suntem gata, peste opt luni, sase luni intram cu toate cluburile. (n.r. - daca FRF nu are bani) Se va amana implementarea acestui VAR, dar eu sper sa gaseasca bani.Au luat bani de la UEFA si de la FIFA pentru anumite proiecte, poate au ramas niste bani sa-i foloseasca pentru implementarea VAR-ului."Iorgulescu a afirmat ca au existat presedinti de club care au spus ca LPF ar trebui sa plateasca pregatirea arbitrilor, unul dintre acestia fiind Ciprian Paraschiv de la Poli iasi, fost angajat al FRF."S-a luat in discutie si situatia aceasta (n.r. - ca LPF sa plateasca), dar problema este ca se platesc in fiecare an aceiasi bani. Nu putem sa ne angajam noi, liga, sa platim in fiecare an pentru FRF. Dansii ii pregatesc pe arbitri, ii deleaga, ii trag la raspundere, ei au toate atributele si noi sa platim?Ei ar plati in locul nostru? Aveam o conventie semnata in ceea ce priveste federatia cu comisiile. Si aveam de acolo 30 la suta din incasarile lor. Erau 2-300.000 de euro. De trei ani nu o mai semneaza si nici bani nu am mai vazut.Pot sa-i foloseasca pe aia, sunt aproape un milion sau 900.000. Cluburile au zis ca nu sunt de acord (n.r. - sa dea bani pentur arbitri), mai putin unul, doi, care probabil erau vocea federatiei, cel putin unul dintre ei (n.r. - Ciprian Paraschiv).Domnul Paraschiv a venit si a spus sa dam bani la federatie, iar ceilalti nu au fost de acord", mai spus prepedintele LPF.