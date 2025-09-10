"Atmosferă de înmormântare" Oficialul FRF a dezvăluit ce s-a întâmplat după meciul cu Cipru și decizia în cazul Lucescu

"Atmosferă de înmormântare" Oficialul FRF a dezvăluit ce s-a întâmplat după meciul cu Cipru și decizia în cazul Lucescu
Mai mulţi suporteri ai echipei naţionale au scandat “Demisia!” după meciul României cu Cipru, scor 2-2, marţi seară, la plecarea de la stadion.

”Demisia, demisia” şi ”Jos Lucescu” au fost scandările fanilor, potrivit imaginilor prezentate de Digi Sport.

Mihai Stoichiță, oficial al FRF, a dezvăluit că a stat în avionul de întoarcere lângă Mircea Lucescu şi că nu s-a discutat despre varianta demisiei.

„(n.r. s-a pus problema demisiei lui Mircea Lucescu?) Nu, nici nu s-a pus problema să discutăm despre acest lucru. Nu cred că e vorba de așa ceva şi nu se discută astfel de lucruri la starea de spirit pe care toți o aveam aseară. Toată lumea era dezamăgită, tristă. Îți dai seama că nu e bine.

E mult spus atmosferă de înmormântare. A fost o atmosferă… Nu se auzeau comentarii, nici musca nu se auzea în avion. Nu s-a discutat despre demisia lui Mircea Lucescu nicio secundă. Nu se va întâmpla vreun șoc, nu, nu. Nu se pot lua astfel de decizii.

Chiar dacă el a avut o atitudine extrem de calmă, extrem de normală, la câtă experiență are nu cred că ia decizii sub imperiul emoționalului. Sunt sigur că vor fi discuții zilele astea, ne vom întâlni şi vom vedea de ce, cum, pentru ce.

Trebuie să discuți, nu poți să ascunzi ce s-a întâmplat aseară, nu? Va dura până când va lua el o hotărâre, nu știu. Analiza trebuie făcută, trebuie să faci o analiză a ceea ce s-a întâmplat şi nu numai aseară, ci în ultima perioadă. O analiză corectă a tuturor lucrurilor care s-au întâmplat în ultimele meciuri. Așa e logic.

(n.r. cum s-a simțit Lucescu în avion) A stat lângă mine, am stat unul lângă altul. A fost calm, gânditor. Nu am vorbit despre meci, nu avea sens. Nu a zis nimic nici Lucescu. Când am ajuns la București, am ajuns la 7 dimineața am zis că ne vedem mâine. Nu am dormit deloc până acum”, a declarat Stoichiță, directorul tehnic al FRF, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

