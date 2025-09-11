Business Focus: The Real Estate Event - The legacy edition

Ședință maraton la FRF: s-a luat decizia finală în legătură cu Mircea Lucescu

Autor: Alexandru Atanase
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 16:01
2923 citiri
Ședință maraton la FRF: s-a luat decizia finală în legătură cu Mircea Lucescu
Mircea Lucescu. Foto: Facebook / Echipa Națională de Fotbal a României

Mircea Lucescu și staff-ul său tehnic au avut o ședință maraton la Federația Română de Fotbal împreună cu președintele Răzvan Burleanu și cu alți oficiali federali.

Mircea Lucescu a expus motivele care au dus la rezultatele proaste din ultima perioadă, evidențiind lipsa de pregătire a fotbaliștilor români.

Oficialii FRF au dezbătut împreună cu selecționerul aproape patru ore, iar Lucescu a fost reconfirmat ca antrenor al echipei naționale.

De altfel, conform unor surse Ziare.com, nu s-a pus niciodată problema demiterii lui Mircea Lucescu din partea conducerii FRF, chiar dacă Gheorghe Hagi aștepta un semn, fiind de această dată pregătit să preia echipa națională.

Înaintea ședinței, antrenorul de 80 de ani le-a spus jurnaliștilor prezenți la sediul federației că stau degeaba.

Lucescu a avut apoi o discuție cu directorul Gazetei Sporturilor, Ovidiu Ioanițoaia, căruia i-a confirmat că rămâne în funcție.

Antrenorul de 80 de ani vrea să își joace șansa până la capăt, intenția lui fiind să rămână pe bancă și la jocurile de baraj pentru calificarea la Cupa Mondială.

#FRF, #mircea lucescu, #Razvan Burleanu, #Gheorghe Hagi , #nationala
