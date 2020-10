Al treilea caz de infectare cu noul coronavirus la nationala de tineret

"Din pacate, rezultatul testului efectuat de jucatorul care a prezentat simptome si care a fost izolat in ziua meciului cu Malta este pozitiv. In aceste conditii, s-a ajuns la trei cazuri pozitive in delegatia Under 21: doi jucatori si un membru al staff-ului. Toti trei se afla izolati", arata FRF.Forul de la Casa Fotbalului anunta, miercuri, ca un fotbalist din lotul echipei nationale de tineret a prezentat simptome de Covid-19 si a fost testat."Unul dintre fotbalistii din lotul de la U21 a prezentat simptome de infectare cu virusul SARS-CoV-2. Fotbalistul s-a simtit rau inainte de plecarea la stadion, motiv pentru care nu a mai facut deplasarea la Giurgiu. Acesta a acuzat o stare de greata si, avand in vedere cele doua cazuri de Covid-19 confirmate la lotul Under 21, s-a decis izolarea acestuia. In aceasta dimineata i s-a facut testul si se asteapta rezultatul acestuia", a preiczat FRF.Romania a invins, marti, la Giurgiu, cu scorul de 4-1 (4-0), reprezentativa Maltei, in penultimul meci al tricolorilor "mici" in Grupa a VIII-a a preliminariilor Campionatului European din 2021.Inaintea acestui meci au fost inregistarte doua cazuri pozitve de infectare cu noul coronavirus, jucatorul Alexandru Pascanu si antrenorul secund Razvan Rotaru.