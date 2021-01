Un fost fotbalist de la Campionatul Mondial de fotbal, noul antrenor al nationalei Romaniei de fotbal feminin

Fostul international roman, Cristian Dulca, a semnat un contract valabil pentru urmatorii cinci ani, avand drept obiectiv principal calificarea nationalei feminine la Campionatul European de fotbal feminin din 2025.Obiectivul intermediar il reprezinta dezvoltarea calitatii jocului primei reprezentative, care sa se reflecte in pozitia din clasament in urmatoarea campanie de calificare, cea pentru Cupa Mondiala din 2023."Aceasta functie reprezinta o noua provocare pentru mine si vreau sa multumesc, in primul rand, conduceriii FRF pentru increderea acordata. Ne asteapta un parcurs lung, insa sunt increzator ca impreuna putem reusi schimbari majore in fotbalul feminin din Romania", a declarat Cristi Dulca."A sosit momentul pentru o noua etapa in fotbalul feminin romanesc! Dezvoltarea fotbalului feminin a atins cote impresionante in ultimii ani, prin cresterea exponentiala a numarului de practicante, jucatoare legitimate si cluburi Ne dorim sa continuam acest trend ascendent si consider ca domnul Cristian Dulca este omul potrivit", a precizat presedintele FRF, Razvan Burleanu "Cristi Dulca reprezinta alegerea Comisiei Tehnice a Federatiei Romane de Fotbal pentru urmatoarele doua campanii de calificare ale echipei nationale de fotbal feminin. Este un antrenor cu experienta, care va pune umarul la dezvoltarea acestui sport in Romania", a adaugat directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichita CITESTE SI:In cariera de antrenor, Cristian Dulca a mai antrenat urmatoarele echipe: FC Vaslui, FC Universitatea Cluj, Delta Tulcea, Gaz-Metan Medias si Jiul Petrosani. De asemenea, in perioada 2015-2018 a fost selectionerul reprezentativei U21 a Romaniei.Ca jucator, Dulca a evoluat in Romania pentru CFR Cluj Rapid Bucuresti, Ceahlaul Piatra Neamt si Gaz Metan Media, iar in strainatate a jucat in Coreea de Sud, la Pohang Steelers, si in Ungaria, la Honved Budapesta. La prima reprezentativa a bifat sase selectii, in perioada 1997-1998.Dulca a facut parte si din lotul echipei nationale de fotbal la Campionatul de Fotbal din 1998, desfasurat in Franta.