Ghidul suporterului pentru EURO. Ce trebuie sa faca un fan pentru a intra pe stadion

"Descarca aplicatia Mobile Tickets App (iOS / Android) si verifica-ti biletul.Daca esti vaccinat, trecut prin COVID-19 sau testat negativ cu 72 de ore inainte de meci, du-te la centrele medicale acreditate si ia-ti bratara de acces (vezi procedura). Poti obtine bratara incepand de sambata, 12 iunie, ora 8:00, de la unul dintre centrele medicale indicate. Procedura de verificare te va costa 5 lei.Daca nu ai nicio dovada de imunizare impotriva COVID-19, du-te sa te testezi rapid la unul dintre centrele medicale acreditate. Te poti testa incepand de sambata, 12 iunie, de la ora 16:00 pana la ora meciului.Ai in vedere, totusi, ca trebuie sa fii prezent la stadion cu ceva timp inaintea meciului - scrie pe bilet cand. Procedura de testare te va costa 40 de lei. Daca esti testat negativ, vei primi bratara de acces. Daca vei fi testat pozitiv, nu mai poti merge la meci, nu primesti bratara, dar poti transfera biletul prin aplicatie catre un prieten, care trebuie sa obtina, la randul lui/ei bratara.Vino la stadion cu cele 3 elemente necesare: bilet, bratara si un act de identitate. Altfel, nu vei putea sa intri.Respecta intervalul de timp de acces in stadion indicat pe bilet. Vei evita astfel aglomerarile la intrare si pe mijloacele de transport.Nu veni cu un bagaj mai mare de o coala A4. De asemenea, nu este permis accesul cu umbrele, mancare sau bautura. Camerele video si camerele foto profesionale sunt interzise pe stadion.De cum ai trecut de poarta stadionului, portul mastii este obligatoriu pana cand vei pleca dupa finalul meciului. Adu-ti masti de rezerva, in caz ca prima se deterioreaza. Sunt acceptate doar masti chirurgicale sau FFP, nu si cele fabricate din alte materiale textile.In interiorul stadionului vei putea sa iti cumperi apa, sucuri si sandwich-uri. Mancarea se poate consuma doar in locurile amenajate langa punctele de vanzare. In tribune vei putea intra doar cu bauturile. Momentele cand mananci sau bei sunt singurele cand nu porti masca. In rest, masca este obligatorie si trebuie sa acopere gura si nasul. Alcoolul nu e permis in stadion.Dezinfecteaza-ti mainile ori de cate ori ai ocazia. In stadion vei gasi dozatoare cu dezinfectant - foloseste-le! O faci pentru protectia ta.Pastreaza-ti locul indicat pe bilet. Am proiectat un sistem de distribuire a biletelor cu asigurarea distantarii care sa te protejeze de riscul imbolnavirii cu COVID-19. Nu compromite aceasta masura de siguranta, este pentru sanatatea ta.La incheierea meciului, nu te inghesui. Sunt prevazute fluxuri de iesire suficiente astfel incat sa nu se produca aglomerare. Voluntarii sunt acolo sa te ghideze spre iesire. Daca ai respectat toate masurile epidemiologice de cand ai venit la stadion, nu le anula la sfarsit prin imbulzirea la porti.Vei intalni voluntari in tot perimetrul stadionului, de cand intri si pana pleci. Ei sunt acolo sa te ajute, sa te ghideze. Voluntarii fac acest lucru pentru confortul tau, nu sunt platiti pentru munca lor. Noi le multumim, multumeste-le si tu!Bucura-te de fotbal si de EURO 2020! Esti unul dintre putinii care au sansa participarii la acest eveniment special pe timp de pandemie. A day to remember!", este ghidul de pe site-ul FRF.Romania va gazdui patru meciuri din cadrul Euro-2020.Programul partidelor de pe Arena Nationala este urmatorul:Grupa CDuminica, 13 iunie 2021, ora 19:00 Austria - Macedonia de Nord;Joi, 17 iunie 2021, ora 16:00 Ucraina - Macedonia de Nord;Luni, 21 iunie 2021, ora 19:00 Ucraina - Austria;Optime de finalaLuni, 28 iunie 2021, ora 22:00 1F - 3A/B/C.