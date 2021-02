Covid - 19 la echipa nationala a Romaniei. O fotbalista, testata pozitiv

"In urma testelor efectuate duminica dimineata, o jucatoare din cadru lotului a fost depistata pozitiv. Avand in vedere masurile de distantare luate, precum si ancheta epidemiologica efectuata, delegatia Romaniei va efectua deplasarea in Croatia.Jucatoarea depistata pozitiv, fiind suspecta de COVID SARS-2 in antecedente (fara test PCR), a fost izolata conform procedurilor DSP.Testarea de duminica a fost a V-a din cadrul acestei actiuni. Intreg lotul si staff-ul tehnic au efectuat 4 testari PCR in prealabil si o testare rapida.De asemenea, pe parcursul intregului cantonament s-au luat toate masurile de precautie impuse: jucatoarele au dormit in camere single, respectandu-se toate normele de distantare sociala", a precizat FRF "Tricolorele" au plecat, luni dimineata, in Croatia, unde vor intalni, marti, de la ora 17.00, reprezentativa tarii gazda, intr-un meci din preliminariile Campionatului Europeandin 2022.Reprezentativa feminina a Romaniei trebuia sa dispute ultimul joc din campania de calificare pentru WEURO-2022 la 1 decembrie 2020. In urma depistarii a doua cazuri de COVID-19 in cadrul delegatiei romane, care urma sa faca deplasarea in Croatia, nationala feminina nu a primit acordul de a parasi tara, iar meciul a fost reprogramat.Romania ocupa locul 3 in Grupa H, fara sanse de calificare la turneul final.CITESTE SI: