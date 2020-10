Un membru al staff-ului echipei nationale, negativ la testele anterioare, a fost testat pozitiv asimptomatic. El a parasit lotul si va fi retestat

Un membru al staff-ului auxiliar, cu rezultat negativ joia trecuta, 1 octombrie, si rezultate negative la testarile anterioare, a primit rezultat pozitiv la testul de ieri. Este asimptompatic, a intrat imediat in izolare si a iesit din programul lotului de la momentul primirii rezultatului.In cantonamentul de la Mogosoaia masurile de distantare au fost respectate inclusiv la masa, iar fiecare membru al delegatiei a stat singur in camera. Membrul staff-ului va fi retestat astazi, pentru a evita situatia unui caz fals pozitiv.Lotul Romaniei pleaca in formula completa spre Islanda marti, decolarea fiind programata la ora 17:00.